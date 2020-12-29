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Yaşam Coronovac aşısı Çin'den ne zaman gelecek?
Yaşam

Coronovac aşısı Çin'den ne zaman gelecek?

Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çin'den gelmesi beklenen Coronavac isimli aşının Pazartesi günü Türkiye'de olacağı açıklanmıştı. Ancak aşının gelişinde erteleme oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin'den gelen aşının ne zaman geleceğini, ne zamana ertelendiğini açıkladı. Peki, Coronovac aşısı Çin'den ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 00:07:00 -
Coronovac aşısı Çin'den ne zaman gelecek?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı tedarik süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan Çin'den gelmesi beklenen Coronav isimli aşının Ocak ayı içerisinde ulaşacağını ifade etti. İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

"Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmaları imzalıyoruz. Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce Almanya'dan gelecek aşılarını Ocak ayında ulaşacağını umut ediyoruz."

Kararlıyız

Türkiye'nin aşı çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphesiz salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi herkesin umudu aşı çalışmalarıdır. Aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamız kesinlikle mümkün değildir. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı altyapılar, bilim insanlarımızın sayesinde 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Birinde son aşamaya geçildi. İlgili bakanlıklarımıza, aşı gelişme çalıştırmalarını yakından takip etmeleri hususunda kesin talimat veriyorum. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız." diye konuştu.

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