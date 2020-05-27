  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

‘Coronaya fırsat verir’ iddiası

İş yerlerinde ve AVM gibi kalabalık ortamlarda kullanılan klimalar risk teşkil ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:39:00 -
‘Coronaya fırsat verir’ iddiası

Havalandırma amacıyla kullanılan klimaların içerisinde hepa filtresi bulunmamasının Corona virüsünün yayılımını hızlandırabileceği dile getiriliyor. Filtresiz klimaların pek çok hastalığı tetiklediğine dikkat çeken uzmanlarca “Toplu alanlarda kullanılan iklimlendirme sistemlerinin solunan havayı temizlemeden tekrar ortama vermeleri çok ama çok tehlikeli. Salgın sürdüğü müddetçe evlerdeki ve arabalardaki klimaların da risk unsuru olduğunu söyleyebiliriz” ifadeleri kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı