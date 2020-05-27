‘Coronaya fırsat verir’ iddiası
İş yerlerinde ve AVM gibi kalabalık ortamlarda kullanılan klimalar risk teşkil ediyor.
Havalandırma amacıyla kullanılan klimaların içerisinde hepa filtresi bulunmamasının Corona virüsünün yayılımını hızlandırabileceği dile getiriliyor. Filtresiz klimaların pek çok hastalığı tetiklediğine dikkat çeken uzmanlarca “Toplu alanlarda kullanılan iklimlendirme sistemlerinin solunan havayı temizlemeden tekrar ortama vermeleri çok ama çok tehlikeli. Salgın sürdüğü müddetçe evlerdeki ve arabalardaki klimaların da risk unsuru olduğunu söyleyebiliriz” ifadeleri kullanılıyor.