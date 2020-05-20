Coronavirüsle mücadele sürecinde 11.5 milyar lira destek

Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı’yla ilgili “Covid-19’la mücadele sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11.5 milyar lira destek sağladık” açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, sosyal destek programının 1. fazıyla 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, 2. fazıyla 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, 3. fazıyla 1 milyon 13 bin 287 haneye 1 milyar 13 milyon 287 bin lira ödendiğini belirtti. Selçuk, şunları kaydetti: Kısa çalışma ödeneğiyle 3 milyon 50 bin 854 çalışana 4 milyar 855 milyon 413 bin 106 lira, nakdi ücret desteğiyle 878 bin 614 çalışana 441 milyon 169 bin 757 lira, işsizlik ödeneğiyle 591 bin 894 kişiye 730 milyon 894 bin 637 lira ödeme yapıldı. Covid-19’la mücadele sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11.5 milyar lira destek sağladık.