Cornelius kimdir? Andreas Cornelius kaç yaşında nereli? Cornelius futbol kariyeri!

Andreas Evald Cornelius 16 Mart 1993 tarihinde Kopenhag, Danimarka'da doğdu. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forvet pozisyonunda oynayan Danimarkalı millî futbolcu.

Cornelius futbol kariyeri!

16 Mart 1993 Kopenhag Danimarka doğumlu olan Andreas Cornelius forvet olarak görev yapıyor ve aynı zamanda Danimarka Milli Takımı'nda forma giyiyor. Sol ayağını kullanan Cornelius 2010 yılında Kopenhag takımının alt yapısında futbola başladı. Golcü futbolcu daha sonra 2013 yılında 8.7 milyon Euro bedelle Cardiff'e transfer oldu.

Cardiff'de çok fazla forma şansı bulamayan Andreas Cornelius sadece 1 yıl sonra eski takımı Kopenhag'a 3.5 milyon Euro transfer bedeliyle geri döndü. Parma bonservisine 8.4 milyon Euro ödedi! 3 sezon daha Kopenhag forması giyen Danimarkalı golcü bu kez 2017'de İtalya Serie A ekibi Atalanta'ya 6 milyon Euro bedelle transfer oldu. Atalanta sırasıyla oyuncuyu Bordeaux, ve 2 sezon Parma'ya kiraladı. Kariyerinde 306 maça çıkan Danimarkalı golcü 84 gol atmayı başardı. Ayrıca Danimarka Milli Takım formasını 34 kez giyen Cornelius 10 kez fileleri havalandırdı.