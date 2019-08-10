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Çorlulu genç voleybolcu Eczacıbaşı’na transfer oldu

Eczacıbaşı voleybol altyapı takımına transfer olan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) voleybol altyapı sporcusu Eslem Yılmaz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:16
Çorlulu genç voleybolcu Eczacıbaşı’na transfer oldu

Eczacıbaşı voleybol altyapı takımına transfer olan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) voleybol altyapı sporcusu Eslem Yılmaz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret etti.


7 yıldır ÇBSK voleybol takımı altyapısında forma giyerek başarılarıyla göz dolduran, Türkiye Şampiyonası başta olmak üzere Marmara ve Anadolu Bölge Şampiyonalarında sergilediği performansla dikkat çeken ve Eczacıbaşı voleybol takımı antrenörlerinin takibine giren 2007 doğumlu Çorlulu sporcu Eslem Yılmaz, Eczacıbaşı Voleybol altyapısına transfer oldu.


Transferin gerçekleşmesi için gerekli izin belgesini ÇBSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eligül’den alan genç sporcu Eslem Yılmaz daha sonra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret etti.



"Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim"


Kendisini yetiştiren ve emek vererek bugünlere getiren ÇBSK yönetici ve antrenörlerine duyduğu minneti ifade eden Eslem Yılmaz, “Belediye başkanımız Ahmet Sarıkurt ve önceki belediye başkanımız Ünal Baysan’a, kulüp başkanımız Hasan Eligül’e, antrenörlerimiz Metin Yıldız ve Enver Çağlar’a, sevgili takım arkadaşlarıma, aileme ve üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Eczacıbaşı Voleybol takımı formasıyla yoluma devem edeceğim. Çok mutluyum ve umarım başarılı olarak sizleri gururlandırırım. Her şey için tekrar tekrar çok teşekkür ederim” dedi.



"Sporda öncü belediye anlayışımız perçinleniyor"


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise ÇBSK voleybol takımında smaçör olarak görev yapan Eslem’in verdiği mücadele ile kendini kanıtladığını ve transferi hak ettiğini belirterek, "Toplumda spor kültürü oluşturarak sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı kendimize misyon edindik. Bu kapsamda sporun her dalında öncü belediyecilik hedefimiz, sporcularımızın günden güne artan başarılarıyla perçinleniyor. Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan spor dallarında başarı çıtası her geçen gün yükseliyor. Basketbol A takımımız bu yıl 2. ligde mücadele edecek. Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatının tamamlanmasının ardından milli takıma katılan yüzücülerimiz var. Bireysel spor dallarında sporcularımız ulusal ve uluslararası alanlarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Son olarak 7 yıldır Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz bünyesinde başarılı bir grafik çizen değerli sporcumuz Eslem Yılmaz artık yuvadan uçtu ve Eczacıbaşı voleybol altyapı takımına transfer oldu. Bugün bir kez daha ne kadar gurur duysak azdır. Sevgili kardeşimizi yürekten kutluyor ve spor hayatında kendisine başarılar diliyorum. Umarın arzu ettiğin yere gelir ve çok başarılı olursun. Yolun açık olsun” diye konuştu.


Ziyaretin ardından Başkan Sarıkurt ve ÇBSK Başkanı Eligül,Eslem Yılmaz ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirerek Eslem Yılmaz’ın transferini onaylayan belgeyi kendisine takdim etti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:16
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