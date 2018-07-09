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Çorlu'daki tren kazasında yürek yakan detay

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yaşamını yitiren 14 yaşındaki Bihter Bilgin'in ilk kez trene bindiği ve bundan dolayı çok heyecanlı olduğu öğrenildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:17
Çorlu'daki tren kazasında yürek yakan detay

Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 14 yaşındaki Bihter Bilgin toprağa verildi.

Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınan Bihter Bilgin'in cenazesi Çorlu Merkez Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İLK KEZ TRENE BİNMİŞ

Cenaze törenine Bilgin ailesi, yakınları siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yakınları, Bihter'in teyzesiyle Lüleburgaz'a gittiğini, dönüş yolunda ilk kez trene bineceği çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Bihter'in teyzesi Derya ve yeğeni Beren Kurtuluş da aynı kazada yaşamlarını yitirmişti.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:17
  1. Çorlu Merkez Cami
  2. Çorlu Devlet Hastanesi
  3. Çorlu
  4. Lüleburgaz

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