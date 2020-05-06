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Aktüel

Çorlu’da vefa destek grubunun siperlik maskeleri öğretmenlerden

Çorlu’da bu kez de kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayanlar başta olmak üzere vatandaşların isteklerini yerine getirerek destek veren vefa destek grubuna destek geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:04:40 -
Çorlu’da vefa destek grubunun siperlik maskeleri öğretmenlerden

Çorlu’da bu kez de kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayanlar başta olmak üzere vatandaşların isteklerini yerine getirerek destek veren vefa destek grubuna destek geldi.


İçişleri Bakanlığı genelgesi ile seyahat kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde başta 65 yaş üzeri vatandaşlar ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer alanların isteklerini evlerine ulaştıran vefa destek grubuna destek geldi.


Çorlu Vefa Destek Grupları’nda kullanılmak üzere, Çorlu Bilim Sanat Merkezi idareci ve öğretmenleri tarafından temin edilen siperlik tipi maskeler grup üyelerine ulaştırılmak üzere Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’a teslim edildi.


Siperlik tipi maskeleri vefa destek grubu üyelerine ulaştırmak üzere teslim alan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

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