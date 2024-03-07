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Yerel Çorlu’da trafik kazası: 2 yaralı
Yerel

Çorlu’da trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 19:21:00 -
Çorlu’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Şifa Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Eski cezaevi yönüne seyreden Z.B.’nin kullandığı 59 YA 409 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçen yaya M.A.’ya çarptı.

Kaza sonrası motosiklet devrilirken, sürücü Z.B. ve yaya M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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