Çorlu’da nefes kesen operasyon! Zehir taciri 4 torbacı tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonla Çorlu'nun Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik özel bir operasyon gerçekleştirdi. Özel harekât ve narkotim ekiplerinin de desteğiyle iki ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, "torbacı" olarak adlandırılan şahıslar gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda, 18 parça halinde 30,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 21,60 gram eroin, 3,75 gram A-M maddesi, yaklaşık 1 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek kimyasal madde, 42 gram aseton, 9 bin 589 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 14 içici hakkında yasal işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların desteğiyle özellikle Çorlu Hıdırağa ve Süleymanpaşa Aydoğdu mahallelerinin torbacılardan temizlenmesi için kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.