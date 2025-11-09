  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Rusya - Türkiye Karayolu Taşımacılığı anlaşması: Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

Zenginlik sandığımız şey meğer başka bir şeymiş! Kırmızı Massa’da dikkat çeken sözler

AFAD Sudan’a iyilik gemisi gönderdi! 1500 aileye gıda desteği yapıldı

"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Beşiktaş’tan kritik galibiyet
Yerel Çorlu’da nefes kesen operasyon! Zehir taciri 4 torbacı tutuklandı
Yerel

Çorlu’da nefes kesen operasyon! Zehir taciri 4 torbacı tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çorlu’da nefes kesen operasyon! Zehir taciri 4 torbacı tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik başarıyla sonuçlanan operasyonlarda "torbacı" olarak adlandırılan 4 kişi gözaltına alındığı belirtildi. Çorlu ilçesinde yürütülen narkotik operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve sentetik hap ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonla Çorlu'nun Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik özel bir operasyon gerçekleştirdi. Özel harekât ve narkotim ekiplerinin de desteğiyle iki ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, "torbacı" olarak adlandırılan şahıslar gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda, 18 parça halinde 30,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 21,60 gram eroin, 3,75 gram A-M maddesi, yaklaşık 1 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek kimyasal madde, 42 gram aseton, 9 bin 589 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 14 içici hakkında yasal işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların desteğiyle özellikle Çorlu Hıdırağa ve Süleymanpaşa Aydoğdu mahallelerinin torbacılardan temizlenmesi için kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Casusluk soruşturmasında 4 İBB çalışanı tutuklandı!
Casusluk soruşturmasında 4 İBB çalışanı tutuklandı!

Gündem

Casusluk soruşturmasında 4 İBB çalışanı tutuklandı!

POS tefeciliği operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
POS tefeciliği operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Gündem

POS tefeciliği operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

5 kilo uyuşturucu ile yakalanan emekli polis tutuklandı
5 kilo uyuşturucu ile yakalanan emekli polis tutuklandı

Yerel

5 kilo uyuşturucu ile yakalanan emekli polis tutuklandı

Zehirli tohumun zehirli meyvesine karşı yeni insan ve yeni toplum
Zehirli tohumun zehirli meyvesine karşı yeni insan ve yeni toplum

Aktüel

Zehirli tohumun zehirli meyvesine karşı yeni insan ve yeni toplum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23