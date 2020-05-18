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Çorlu’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bir dizi tedbir uygulayarak bu tedbirleri hayata geçiren ve dezenfekte işlemleri yürüten Çorlu Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:29:01 -
Çorlu’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bir dizi tedbir uygulayarak bu tedbirleri hayata geçiren ve dezenfekte işlemleri yürüten Çorlu Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.


Alipaşa, Hürriyet, Esentepe, Seymen, Şahpaz, ve Yenice mahalleleri ile Çorlu Belediyesi Kapalı Pazaryerinde dezenfeksiyon çalışmalarımızı gerçekleştiren ekipler ilçe genelince çalışmalarını yürütüyor.


Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Normalleşme sürecine uyum sağlarken ilaçlama çalışmalarımız da kesintisiz devam ediyor. Merak etmeyin, biz görev başındayız” dedi.

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