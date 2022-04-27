Çörek otu yağının faydaları nelerdir? Kanıtlanmış 5 faydası

Çörek Otu Yağı

Güneybatı Asya Çörek otundan elde edilen tohumların birçok isimi vardır: Çörek otu, Siyah kimyon, Siyah Susam, Soğan tohumu, Roma kişnişi

Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre;

Antimikrobiyal dirençli olan bakteri ve virüslerin tedavi edilmesi neredeyse imkansız hale gelmektedir; HIV, stafilokok, tüberküloz, grip, gonore, candida mantarı ve sıtma dahil.

Tüm hastaların % 5-10'u superbuglardan bir enfeksiyon geliştirir.

Bu hastaların 90.000'den fazlası, her yıl 1992 yılında 13.300 hasta ölümüyle sonuçlanmaktadır.

Superbuglar ile enfekte kişiler genellikle daha uzun süreler hastaneler de kalıyor, daha karmaşık tedavi gerektiriyor ve tamamen iyileşme çok uzun zamanlar alıyor.

Jawaharlal Nehru Tıp Koleji araştırmacıları tarafından yürütülen bir araştırma, bu superbugların bazı hastalıklara karşı çörek otu yağının ne kadar güçlü olduğunu belirlemek ve Amoksisilin, Gatifloxacin ve Tetrasiklin gibi birkaç antibiyotiğe karşı incelemek üzere yola koyuldu. Araştırmaya göre, “Test edilen 144 suşun çoğu, antibiyotiğe dirençli, 97'si çörek otu yağıyla inhibe(baskılamak) edildi.”

Kekik yağının yanında, gezegendeki birkaç yağ bu mikroplara karşı bu kadar güçlüdür. Çalışma, P. aeruginosa ve S. aureus'un çok ilaca dirençli suşlarına karşı özellikle etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Çörek otu yağlarının bu şekilde vücuda nasıl fayda sağladığının anahtarı, üç önemli doğal kimyasal madde bakımından zengin olmasından kaynaklanır: thymoquinone (TQ), thymohydroquinone (THQ) ve timol.

Çörek otu yağı nasıl ve ne kadar tüketilmelidir?

Yeni başlayanlar için 2 hafta boyunca günde 3 kez bir çay kaşığı; Günde bir veya iki kez 1 tatlı kaşığı olarak tavsiye edilir. Kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.

Koruyucu ve katkı maddesi içermeyen ve soğuk pres şeklinde üretilen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Bazı çörek otu yağları ay çiçek yağı ile karıştırılarak satılır. Bu tür ürünler sağlık açısından faydalı değildir. Kalitesinden emin olmayan ürünler kullanılmamalıdır.

Koruyucu, katkı maddesi ve karışık yağ içermeyen soğuk sıkım yöntemiyle üretilen çörek otu yağı ürünleri tercih edilmelidir. Çörek otu yağı ürününü açtıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz.

Çörek otu yağı kullanmadan önce doktorunuzdan dozajı hakkında bilgi alabilirsiniz. Ancak genel olarak çörek otu yağı kullanmaya yeni başlayanlara 2 hafta boyunca günde 3 defa çay kaşığı kullanmaları önerilir. İleride günde 1 tatlı kaşığı olarak önerilmektedir.

Çörek otu yağı'nın kanıtlanmış 5 faydası

Kanser

Karaciğer Sağlığı

Diyabet

Kilo Verme

Saç Sağlığı

Çörek otu yağı neye iyi gelir?

Bulantı ve mide ağrıları için mükemmeldir.

Kalbi korur.

Kansere karşı koruma sağlar.

Sinüzite iyi gelir.

Saçın yapısını korur, saçın kolay ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Saç dökülmesini önler, saçların erken beyazlamasını önler.

Sinirlilik, stres, depresyon ve gerginliği giderir.

Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet hastalığına da faydalıdır.

Kan damarı duvarlarının elastikiyetini artırmaya yardımcı olur.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Safra kesesi taşı oluşumuna ve böbrek taşı oluşumuna karşı etkilidir.

Dolaşım sistemine fayda sağlar.

Ateşi düşürmeye yardımcı olur.

Amfizem hastalığına karşı kullanılabilir.

Tansiyonu ve yüksek tansiyonu yani hipertansiyonu düşürür.

Ayrıca kolesterol düşürücü etkiye sahiptir. Kolesterolü dengeler.

Diş ağrısını gidermeye yardımcı olur.

Hamilelik sonrası emzirme süresini uzatır ve annelerde sütte artış sağlar.

Eklem ağrısı, kireçlenme ve romatizmaya iyi gelir.

Uykusuzluk çekiyorsanız tedavisini çörek otu yağında bulabilirsiniz.

Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli bileşenler ile A, B ve C vitaminleri içerir.

Yara iyileştirici özelliği vardır.

Baş ağrısına iyi gelir ve baş ağrısını hafifletir.

Bağırsak kurtlarını düşürücü etkisi vardır. Bağırsak parazitlerine karşı etkilidir.

Sindirim sistemini rahatlatır. Gaz giderme özelliğine sahiptir.

Kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

Dizanteriye karşı fayda sağlar.

Hemoroidi iyileştirici özelliği de vardır.

Burun tıkanıklığını giderir.

Ayrıca astımı veya alerjik reaksiyonu olan kişilere de fayda sağlar.

Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle kış hastalıkları olan grip ve nezleye karşı etkilidir.

Çörek otu yağı faydaları nelerdir?

İnsanlar faydası için çörek otu yağını gıda ile birlikte veya cilde faydası için topikal olarak uygulayabilir.

Çörek otu yağı, aşağıdaki cilt rahatsızlıklarına sahip kişiler için de faydalı olabilir:

Sedef hastalığı: Fareler üzerinde 2012 yılında yapılan bir araştırma, yağın antiporiatik faydaları da olabileceğini gösteriyor.

Çörek otu yağının sağlığa faydaları yüksektir; Son araştırmalar, çörek otu yağındaki timokinonun, çeşitli kanser hücresi türlerinde programlanmış hücre ölümünü veya apoptozu etkileyebileceğini göstermiştir. Bunlara beyin kanseri, lösemi ve meme kanseri hücreleri dahildir.

Pek çok hastalığa şifa kaynağı olan çörek otu yağı, alternatif tıbbın vazgeçilmez bitkilerinden biridir. Çörek otu yağı birçok mineral ve vitamin içeren bir tür bitkisel yağdır.

Çörek otu yağının hammaddesi olan çörek otu, sağlıklı doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir yağ türüdür. İçerdiği yağ dengesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Çörek otu yağı ayrıca kan damarlarını genişleterek yüksek tansiyonu da önler.

Çörek otu, aktif içeriği sayesinde karaciğere zarar veren maddeleri önleyerek karaciğerde toksik madde oluşumunu engeller.

Çörek otu yağı; Özellikle cilt, akciğer, meme, pankreas ve kolon kanserlerine karşı etkili bir yağ türüdür.

Çörek otu yağı belirli oranlarda tüketildiğinde; gerginliği, stresi, depresyonu giderir.

Çörek otu yağı ayrıca cinselliği artırıcı bir etki gösterir.

Şampuanınıza biraz çörek otu yağı eklerseniz saç dökülmesini önler ve saçınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Cevizin yüksek kalorili içeriği diyet yapanlar için biraz ürkütücü görünse de sağlığa olan faydaları ile kesinlikle tüketmek isteyeceksiniz.

Bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar: Ceviz ile ilgili yapılan çalışmalarda; Tümör büyümesini önlemenin yanı sıra prostat kanseri ve meme kanseri gibi belirli kanser türlerine karşı koruma sağladığı bulunmuştur. Cevizin bu özelliği; İçerdiği antioksidanlar ve omega-3 gibi değerli yağ asitlerinden gelir

Kalp sağlığını destekler: Sağlıklı bir kalp için ceviz tüketin! Ceviz, kötü kolesterol seviyelerini düşürmenin yanı sıra kan pıhtılarını önlemede yardımcıdır.

Kilo vermeye yardımcı olabilir: İçerdiği yüksek lif sayesinde ceviz daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Bu, açlık krizlerini bastırmak ve iştahı azaltmak anlamına gelir. Bu aynı zamanda kilo verme yönetimi için de faydalıdır. Ceviz ayrıca insüline karşı direnç oluşturmaya yardımcı olur ve genellikle obezite ile ilişkilendirilen tip-2 diyabet gelişme riskini azaltır.

Anne adayları ve bebek için faydalıdır: Hamilelikte tüketebileceğiniz en sağlıklı ve en faydalı gıdalardan biri cevizdir. Hamilelikte ceviz tüketmek; Bulantı gibi erken gebelik semptomlarının hafifletilmesine ve doğmamış bebeğin beyin gelişiminin desteklenmesine yardımcı olur.

Saç sağlığı için faydalıdır: Ceviz, biotin değeri yüksek bir besindir. Biotin; Saç sağlığı için son derece faydalıdır. Saç dökülmesinin önlenmesine, saç kalitesinin artmasına ve daha hızlı saç uzamasına yardımcı olur.

Yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olur: Yaşlanma karşıtı mikro besinlerin iyi bir kaynağı olan ceviz; İçerdiği sağlıklı yağlar, lif ve güçlü antioksidan bileşikler ile yaşlanma belirtilerini geciktirmeye yardımcı olur.

Beyin sağlığı için faydalıdır: Ceviz üzerine yapılan araştırmalar, daha fazla tüketilmesinin beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini buldu. Ayrıca depresyon ve yaşa bağlı bilişsel gerileme için faydalı olabileceğini gösteren çalışmalar var. Yaşlı yetişkinleri içeren bir çalışmada, düzenli ceviz tüketiminin hafızayı güçlendirdiği tespit edildi.