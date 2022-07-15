Çörek otu yağının cilde faydaları nelerdir? Diğer İnanılmaz faydaları sizi şaşırtacak

Çörek otu yağı içerdiği mineral ve vitaminler pek çok şeye faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağı sedef hastalığı, öksürük, astım, bağışıklık sistemi, sivilce gibi sağlık problemlerinde tercih edilmektedir. Saç ve saç derisi için de kullanılan çörek otu yağının miktarı fazla kaçırılmalıdır. Aksi taktirde faydadan çok zararı olabilir. Çörek otu yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? diyorsanız “Çörek otu yağı nasıl kullanılır?” içeriğimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

Çörek Otu Yağının Cilde Faydaları

Çörek otu yağının en önemli özelliği bağışıklık sistemi üzerinde olumlu anlamda oldukça etkili olmasıdır. Bu özelliğinin yanı sıra çörek otu yağı cilt problemlerinin tedavisinde de sıkça kullanılır. Birçok hastalığın tedavi sürecinde yardımcı besin olarak kullanılan çörek otu yağının cilt üzerindeki faydaları şunladır;

Çörek otu yağının içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller tıkanmış gözeneklerin açılmasına yardımcı olur.

Cildin nem dengesini sağlar.

Özellikle ergenlik dönemi ve sonrasında görülen sivilce gibi problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

Cilt kanseri gibi rahatsızlıklara karşı olumlu anlamda etkilidir.

Çörek otu yağı içerisinde bulunan amino asitler cilt yüzeyinde meydana gelen lekelerin azalmasına yardımcı olur.

Mantarlı cilt enfeksiyonlarına karşı tedavi edici özellik gösterir.

Çörek Otu Yağı Nedir? Ne İşe Yarar?

Çörek otu yağı, siyah kimyon bitkisinin tohumlarından elde edilir. Tohum haliyle de oldukça etkili olan çörek otu yağ formuna dönüştürülmesi ile cilt ve vücut üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle mide ağrısı ve bulantı yaşayanların çörek otu yağı tüketmeleri öneriliyor.

Alternatif tıp alanına sıkça kullanılan çörek otu yağı günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde yardımcı besin olarak kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Çörek otu yağ halinin yanı sıra tohum hali ile de çok faydalıdır. Çörek otu tohumu, çay ve çeşitli tariflerde kullanılırken çörek otu yağı krem ve cilt bakım ürünleri gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Bilimsel adı Nigella Sativa olan çörek otu yağı binlerce yoldur gıda, alternatif tıp ve kozmetik gibi alanlarda sıkça kullanılmış ve günümüzde de birçok alanda kullanılmaya devam etmektedir. Soğuk sıkım yöntemi ile çörek otunun tohumundan elde edilen çörek otu yağı içerik bakımından oldukça yüksek mineral ve vitamin içermektedir.

Çörek otu yağı hem ağız yolu ile alınabilen hem de duşta sürülerek kullanılabilen bitkisel bir yağdır. Mucizevi çörek otu yağının kullanım şekilleri çeşitlidir. Çörek otunun kullanım şekilleri şunlardır;

1 tatlı kaşığı kadar organik çörek otu yağını 1 bardak su, kahve veya meyve suyu ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

1 yemek kaşığı kadar organik çörek otu yağını birçok yemek tarifi ve salata içerisinde kullanabilirsiniz.

1 tatlı kaşığı çörek otu yağını 1 bardak kaynar su içerisine ekledikten sonra iyice karıştırabilir ve buharını soluyarak birçok olumlu etkisinden yararlanabilirsiniz.

1 tatlı kaşığı çörek otu yağını özellikle sabahları kahvaltıdan önce doğrudan tüketebilirsiniz.

Çörek Otu Yağının Faydaları

Çörek otu yağı Asya’ya özgü Nigella Sativa bitkisinden elde edilen ve siyah küçük ve siyah çekirdeklere sahiptir. Genellikle sağlık sorunlarında kullanılan çörek otu yağı, yemeklere de bir miktar eklenerek kullanılabilir. Son zamanlarda zayıflatıcı etkisiylede ön plana çıkan çörek otu yağının faydaları şunlardır;

Çörek otu yağı kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Saç dökülmesinin ve saçların erken beyazlanmasının önüne geçer.

Saçların daha kolay ve daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Doğum yapan annelerin süt artışına yardımcı olur.

Çörek otu yağının en önemli faydası bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun dirençli olmasına yardımcı olur.

Sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur.

Çörek otu yağı gaz giderici özelliğe sahiptir.

Çörek otu yağı kas ağrılarına ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Diyabet hastalığını önlemede önemli rol oynar.

Kanser hastalığı ile savaşır.

Çörek Otu Yağının Zararları

Çörek otu yağının aşırı kullanılması durumunda karaciğerde ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilir.

Çörek otu yağı bazı kişilerde kabızlık, şişkinlik, bulantı ve kusmaya neden olabilir.

Kanın pıhtılaşmasına neden olabilir ve kanama riskinin artmasına yol açabilir.

Çörek otu yağı bazı ilaçlar ile etkileşime geçebilir. Bu nedenle düzenli ilaç kullananlar, hamileler ve kronik hastalar tarafından kullanılması önerilmiyor.