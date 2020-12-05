Çorak ve dağlık arazi 25 yılda 1 milyon ağaçlı ormana dönüştü

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta 650 hektarlık çorak ve dağlık arazi, başlatılan planlı ağaçlandırma çalışmasıyla 1 milyon fidan dikilerek 25 yılda devasa bir ormana dönüştürüldü.

Orman varlığı bakımından Doğu Karadeniz'in en fakir ili olan kentte, 1995 yılında dönemin Valisi Ali Haydar Öner'in talimatıyla vilayet ormanı kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla Genç Osman Mahallesi'ndeki Aslandağı mevkisinde ağaçlandırma faaliyetlerine başlandı.

Kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve halkın da seferber edildiği çalışmalarla dağlık ve çorak arazide bugüne kadar ağırlıklı sarıçam olmak üzere huş, akasya, ahlat, alıç, kuşburnu, ıhlamur, yabani elma, iğde ve akçaağacından oluşan binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Bölgedeki sel ve heyelan riskinin de ortadan kaldırılmasının hedeflendiği çalışmalarla çehresi değişen arazi, vaşak, kurt, keklik, tavşan gibi yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Ormanlık alanların eski ve yeni fotoğrafları, 25 yıldaki çalışmalarla çorak ve dağlık arazilerde yaşanan gelişmeyi de gözler önüne seriyor.

İl Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, AA muhabirine, 1995 yılında dönemin Valisi Ali Haydar Öner'in girişimleriyle bölgede ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını söyledi. Ardından kentte bir ağaçlandırma seferberliğinin başladığını belirten Yalçındağ, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve halkın da katılımıyla bugüne kadar 650 hektarlık dağlık ve çorak arazide 1 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu aktardı.

Bayburtluların arazinin ağaçlandırılmasında önemli katkısı olduğunu vurgulayan Yalçındağ, şöyle devam etti:

"Tabii ağaçlar, ormanlar toplumumuz için. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Ama Bayburt yöresi evveliyatında da insanların katılımıyla burada bu faaliyetleri gerçekleştirdi. Buradaki arazilerin birçoğu vatandaşın şahsi arazisiydi. Bunları gerek kamulaştırma suretiyle gerekse hibe edilme suretiyle ağaçlandırmaya katkıda bulundular. Sahayı dolaştığımızda her yerde bir kurum tabelası görmemiz mümkün. Biz Bayburtlulara teşekkür ediyoruz. Biz de yine çalışmalarımızda Valilik önderliğinde, vatandaşlarımızla sürdürüyoruz."

- "Bayburt’ta fidan yetişmez" algısı kırıldı

Yalçındağ, alandaki çalışmalarla "Bayburt'ta fidan yetişmez" algısının da kırıldığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu çalışmalara başlamadan önce 'Bayburt'ta fidan yetişmez, orman olmaz' şeklinde söylenti vardı. Burada yapılan çalışmalarla da bu kırılmış oldu. Bayburt'ta her yıl yaklaşık 300 hektar civarında bir ağaçlandırma çalışması yapılmakta. Orman İşletme Müdürlüğü olarak yetişmiş olan ormanın bakım çalışmalarını yapmaktayız. Bayburt orman varlığı açısından fakir bir yer. 365 bin hektarlık genel sahasının yaklaşık 30 bin hektarı orman örtüsüyle kaplı. Yani yüzde 8'e tekabül eden bir rakam. Doğu Karadeniz iklim kuşağında yer alan Bayburt, diğer illere göre orman örtüsü konusunda oldukça zayıf. En yakın il olan Gümüşhane'de bu rakam yüzde 40 civarında. Bayburt'unda genel sahasının yüzde 30'unun orman olacak bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Bakanlığımızın ve Sayın Valimizin desteğiyle bu rakamları yakalamak için biz de son sürat çalışıyoruz."

- "Burada bir orman eko sistemi oluşmuş durumda"

Ormanlık alanın yaban hayatına da ev sahipliği yaptığına işaret eden Yalçındağ, şunları kaydetti:



"Ayrıcı Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz tarafından saha içerisine yerleştirilen foto kapanlar sayesinde buradaki doğal hayatı da takip etmekteyiz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz kontrollerde vaşak, kurt, tavşan gibi yaban hayvanlarının da yoğun bir şekilde burayı kullandığını görmekteyiz. Yani burada bir orman ekosistemi oluşmuş durumda."