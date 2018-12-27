0553 313 94 23

Çöpte bulunan cesetle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ordu'da cansız bedeni çöpte bulunan 17 yaşındaki Iraklı gençle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı.

27 Aralık 2018 Perşembe 19:37
Çöpte bulunan cesetle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'ın (17) öldürüldükten sonra cesedinin bir evin banyosunda parçalara ayrılıp, çöpe atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişiden 2'si, adliyeye sevk edildi.

Halı sahaya gitmek amacıyla evden çıktı

Olay, Pazar günü Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp ayrıştırma tesisinde kolları, bacakları ve başı gövdesinden ayrılan ceset bulundu.

Çöp tesisinde çalışmalar durdurularak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

Polis, cesedin, olaydan bir gün önce maç yapmak için halı sahaya gitmek amacıyla evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Iraklı Hüseyin Kalaf'a ait olduğunu belirledi. Hüseyin Kalaf'ın 2,5 yıldır annesi Fawzia ve (45) 3 kardeşiyle ilçede yaşadığı bildirildi.

Cesedin banyoda parçalandığı saptandı

Kentteki Mobese kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, en sonra birlikte görüldüğü Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde de arama ve inceleme yapıldı. Hüseyin Kalaf'ın öldürülüp, cesedinin banyoda parçalandığı, gece de çöpe atıldığı saptandı. Ceset parçalarının, çöp kamyonuyla toplanan çöplerle birlikte tesise geldiği tespit edildi. Ancak cinayet aletine ise ulaşılamadı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlamaları reddetti. İşlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:37
  1. Ordu
  2. Altınordu
  3. Subaşı
  4. Karapınar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
    1. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    2. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    3. Putin'den Ermenistan açıklaması:..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda..
    6. ABD'den Çin'e yasak geliyor
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda..
    8. Mısır'da olumsuz hava şartları..
    9. Şanlıurfa'da tenis tesisi açıldı
    10. 17 Kasım terör örgütünün tutuklu..
    11. Yazıcıoğlu ile ilgili sosyal medya..
    12. Çocuğunuz her şeyden korkuyorsa...
    13. GÜNCELLEME - Kocaeli'de 4 günde 306..
    14. GÜNCELLEME - Ordu'da çöpte erkek..
    15. GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    16. 'Köprü cezalarına af' kanunundan şok..
    17. Arkadaş mı, dost mu?
    18. Merakla bekliyordu! Kamu konutlarının..
    19. Çöpte bulunan cesetle ilgili korkunç..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!