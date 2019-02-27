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Çöpte bulunan bacakların sırrı çözüldü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çöp konteynerinde bulunan ve bir kadına ait olduğu söylenen bacakların erkek bacağı olduğu ortaya çıktı. Kan donduran olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:46
Çöpte bulunan bacakların sırrı çözüldü

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken bir kişi gözaltına alındı.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı.

Bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

1 kişi gözaltında

Yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:46
  1. İstanbul
  2. Adli Tıp Kurumu
  3. Acıbadem
  4. Kadıköy

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