Çöplükteki yangının dumanları Karabük'ün üstünü kapladı
Karabük'te çöplükte çıkan yangın nedeniyle şehrin üstünü duman kapladı. Aynı zamanda il genelinde yayılan pis koku vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 4-5 saat içinde yangının tamamen kontrol altına alınacağını söyledi.
Karabük’te çöp toplama alanında çıkan yangının dumanları bütün şehrin üstünü kapladı. Şehir genelinde yayılan pis koku nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Dün gece saatlerinde Karabük’teki çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler içinde kalan alana çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle Karabük’ün üstünü dumanlar kapladı. Aynı zamanda çöplükten yayılan pis koku vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yangına dair İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 4-5 saat içinde yangının kontrol altına alınacağını söyledi.