Boşuna "vitamini kabuğunda" denmiyor dediğimiz portakal kabuklarının içinde bolca mineral ve vitamin bulunuyor. Bu da yetmezmiş gibi bolca antioksidan özellikler gösteriyor. Hal böyle olunca portakalın sadece kabuğu bile doğru şekilde kullanıldığında şifa saçıyor.

Portakalın kabuğu da meyvesi de insan sağlığı için oldukça önem arz eder. Çayından atıştırmalık lezzetlere kadar değerlenen portakal kabuğu, tıpkı portakalın kendisi kadar faydalıdır.

Portakal Kabuğunun Faydaları

Cilt Sağlığını Korur

Dişleri Beyazlatır

Hücre Yenilenmesini Sağlar

Bağırsakları Çalıştırır

Metabolizmayı Hızlandırır

Kötü Kolesterolü Düşürür

Mikrop ve Bakteriyi Temizler

Odadaki Kötü Kokuyu Yok Eder

Kanser Riskini Azaltır

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Saçları Güçlendirir ve Kepekleri Yok Eder

Çöpe atmayın, bu yollarla dönüştürün: Portakal kabuğu nasıl değerlendirilir?

Portakal kabuğu kurutma

Portakal kabuklarınızı güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra eğer imkanınız varsa güneş alan bir yerde kurumaya bırakabilirsiniz. Nemli bir bölgede yaşıyorsanız ya da güneş almayan bir eviniz varsa portakal kabuklarınızı temizledikten sonra fırın ızgarasının üzerine yerleştirerek 100 derecede ısıtılmış fırında 1,5 - 2 saatte (bu süre fırınınızın performansına göre farklılık gösterebilir) kurutabilirsiniz.

Kuruduktan sonra rondodan geçirerek toz hale getirebilir, kek, sütlü tatlı, şerbetli tatlı, kurabiye tarifleri gibi tariflerinizde aroma verici olarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İsterseniz evde kendi vanilinizi yapıp içine bir miktarda toz, kurutulmuş portakal kabuklarından ilave ederek muhteşem bir aroma verici hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz kabuklarını kurutup çay şeklinde de demleyebilirsiniz.

Portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır?

Portakal kabuklarını değerlendirmenin en nefis yöntemlerinden biri de onlardan şahane mi şahane reçeller yapmak. Tüm o nefis aromasını reçele bırakınca yemelere doyum olmaz bir tarif çıkıyor ortaya. Öncelikle portakal kabuklarının acısının çıkması için suda bir güzel kaynatarak pişirin. Bu işlemi tek seferde bırakmayarak birkaç defa acısı tam anlamı çıkana kadar tekrar edin. Son bir kez daha kaynattıktan sonra kabukları buzlu suya alın ve o sırada şekerli suyunu hazırlayın. Soğumuş portakal kabuklarını şerbetle buluştararak kaynatmaya bırakın. Kıvam alınca reçeliniz hazır. En klasik portakal kabuğu reçeli için sizi bu tarife alalım: Portakal kabuğu reçeli.

Portakal kabuğu şekerlemesi

Portakal kabuklarını şahane bir şekilde değerlendirmenin bir diğer yolu ise onlardan şekerleme yapmak. Dilerseniz sade, dilerseniz çikolata ile lezzetlendirebileceğiniz bu şekerlemeler, ikramlık olarak afiyetle yeniyor, tatlılarınızın üzerine de süs olarak pek yakışıyor. Portakal kabuklarınızı eşit boyutlarda doğradıktan sonra suda acısı çıkana kadar haşlama şeklinde pişirin. Birkaç kere suyu değiştirerek bu işlemi uygulayın.

Ardından üzerine toz şeker, limon suyu ve biraz da su ilave ederek bir kez daha pişirin. Şeker sayesinde hafif yoğunlaşan bir kıvama erişince ocaktan alın. Tek tek ızgara telin üzerine dizin. 1-2 saat bu şekilde dinlendirin. Dilerseniz şekere bulayarak dilerseniz de çikolataya bulayarak servis edin.

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