COP31'deki 54 tonluk Anka Kuşu'nun 33 tonu nereden geldi?

Antalya'da 9 Kasım'da başlayacak COP31'in halka açık Yeşil Bölgesi'nde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay'da toplanan enkazdan üretilen betonla 54 tonluk 'Anka Kuşu' yapısı inşa edildi. 140 metrekarelik yapının 33 tonu, yani yüzde 60'ı deprem enkazından elde edildi.

İklim değişikliğiyle mücadelede 196 ülkeyi kapsayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı için Antalya'da yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Anka Kuşu'nun bulunduğu Yeşil Bölge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen COP31 Alanı'nda yer alıyor. Türkiye'nin Kahramanmaraş depremlerinin ardından yürüttüğü yeniden inşa çalışmaları, bu alanda iklim dirençli şehirler için örnek uygulama olarak dünyaya anlatılacak.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kurum, "Türkiye'nin Dirençli Şehirler Vizyonu, COP31'de dünyaya ilham olacak. Zirvede Asrın İnşa Seferberliği'ni de dünyaya anlatacak, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğan, dayanışmanın ve direncin simgesi olan 11 şehrimizin hikayesini de paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Hatay'daki enkaz önce toza, sonra betona dönüştü

Yapı, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ortak finansmanıyla yürüttüğü Kırsal Alanlar Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (KADİYAP) kapsamında üretildi. Depremlerin ardından Hatay'da toplanan enkazın bir bölümü, kentteki Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Merkezi'nde toz haline getirildi; bir bölümü ise ince kuma dönüştürüldü.

Bu malzemelerle üretilen yeni beton, istenen dayanımın da üzerine çıktı. Antalya'ya taşınan malzemeyle yapının sütunları ve blokları katman katman yükseltildi.

Robot kalıpsız bastı, çatı atık plastikten üretildi

Paletli bir robot; kıvrımlı duvarları, 7 Burgulu Kolonlar'ı ve bankları kalıp kullanmadan 3B beton teknolojisiyle sahada inşa etti. Çatıyı örten petek desenli paneller atık plastikten üretildi. Beton baskı yalnızca 7 günde tamamlandı.

Anka Kuşu, yıkılanın yeniden yapıya dönüşebileceğini ve inşaat atıklarının sürdürülebilir yöntemlerle yeniden kullanılabileceğini dünyaya gösterecek. Asrın İnşa Seferberliği ile 11 ilde depremin ardından inşa edilen iklim dirençli konutlar da aynı alanda dünya vitrinine çıkacak.

Yeşil Bölge'deki Dirençli Şehirler Hub'ında belediyelerin, ilgili kamu kurumlarının ve özel sektörün proje ve çalışmaları yer alacak. Hub; iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir şehircilik, afete hazırlık ve yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolünü pekiştirecek projeler için yerel yönetimlerin deneyimlerini uluslararası aktörlerle paylaşabileceği, ortak projeler ve iş birlikleri geliştirebileceği bir platform olacak.