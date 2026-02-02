COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş Kimdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Antalya’da yapılacak COP31 Zirvesi öncesinde Samed Ağırbaş’ın bu göreve getirildiğini duyurdu.

COP NEDİR?

COP, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir iklim toplantısıdır. COP, "Taraflar Konferansı"nın kısaltmasıdır ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) olarak adlandırılan uluslararası anlaşmaya katılarak taraf olan ülkeleri ifade eder. Anlaşmaya taraf olan ülkeler, küresel iklim sistemine tehdit oluşturan insan kaynaklı müdahaleyi önlemek için gönüllü eylemlerde bulunmayı taahhüt etmişlerdir.

197 ülkenin temsilcilerinin katıldığı COP'larda sera gazı azaltımı, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasaları gibi başlıklarda küresel kararlar alınıyor. Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor.

COP31 TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK

COP30 Brezilya’nın ardından COP31 için Türkiye, Avustralya ile ortak bir adaylık sürecinde yer alıyordu. Brezilya’nın Belem şehrindeki COP30 Genel Kurulu’nda COP31’in Türkiye’de düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde 196 ülke iklim için Türkiye’de bir araya gelecekler. Türkiye bu tarihler boyunca küresel iklim diplomasisinin merkezi olacak. Türkiye’nin yerel iklim politikaları, emisyon hedefleri, sıfır atık vizyonu ve yeşil dönüşüm çalışmaları da dünyaya örnek teşkil edecek.

Türkiye’nin ev sahibi olacağı COP31 Zirvesi’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.

COP31 ŞAMPİYONLUĞU NEDİR?

Bakan Kurum, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu’nun ise Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş olduğunu ilan etti. 2015 yılında, Paris'teki COP Zirvesi’nde hükümetler tarafından hayata geçirilen Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu COP süreçlerinin ayrılmaz, önemli yürütücülük görevlerinin üstlenildiği bir makam olarak öne çıktı.

Şampiyonların odak noktasını, hükümetlerin Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için işletmelerden, finans kuruluşlarından, şehirlerden, bölgelerden, sivil toplumdan ve topluluklardan iddialı iklim eylemini harekete geçirmek oluşturuyor.

COP31 ŞAMPİYONUNUN GÖREVLERİ NELER?

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu’nun görev tanımı, “Stratejik temsil ve savunuculuk, uluslararası iş birlikleri, program ve içerik koordinasyonu, uygulama ve izleme, kamuoyu ve farkındalık” başlıklarından oluşuyor.

Emisyonlar, altyapıyı ve toplumsal direnci şekillendiren kararlar alan şehirler, bölgeler, işletmeler, yatırımcılar ve sivil toplum grupları da şampiyonların sahadaki çalışma alanları oluyor.

COP31 YÜKSEK DÜZEYLİ İKLİM ŞAMPİYONU SAMED AĞIRBAŞ KİMDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu’nun Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş olduğunu duyurdu.

Samed Ağırbaş, 1994 yılında İstanbul Fatih ilçesinde doğdu. Kadırga Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra mimarlık ve şehir planlama alanında lisans eğitimini tamamladı. Mississippi State Üniversitesi’nde işletme ve finans alanında yüksek lisans yapan Ağırbaş, akademik çalışmalarına Massachusetts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

Ağırbaş, henüz 15 yaşından itibaren ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almış, gençlik faaliyetlerine kurucu, başkan ve üye sıfatıyla katkıda bulunmuştur. 2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesi kapsamında yürütülen projelerde, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Gönüllülük Programı Saha Koordinasyon Ekibi üyesi olarak görev almıştır.

2011 yılında, Kadırga Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenciyken "Liseli Girişimciler Kulübü" adlı gençlik grubunun kurulmasına öncülük etmiş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında İstanbul’daki liselerde girişimcilik kulüplerinin kurulmasını sağlamıştır. Proje, ilerleyen yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanarak 3.000’den fazla girişimcilik kulübünün açılmasına vesile olmuştur.

2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı seçilmiş, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi ve Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Çalışma Grubu başkanlıklarını da üstlenmiştir. Dünya İnsani Zirvesi'nin resmi Gençlik Forumu’nu koordine ederek, gençlerin insani yardımlardaki rolünü artırmaya yönelik eylem planlarının oluşturulmasına liderlik etmiştir.

Birlermis Milletler, OECD ve Avrupa Birligi gibi birçok uluslararası organizasyonda iklim değişikliği, çevre, sıfır atık ve şehircilik konularında önemli çalışmalar yürütmüş ve projelere liderlik etmiştir.

Gençlik, girişimcilik ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüş, Türkçe ve İngilizce yayımlanan Gece Gündüz İstanbul (Night and Day Istanbul) ve Sanatın Serüveni adlı kitapların yanı sıra Osmanlı Mimarisinde Tezyinat (Mimar Sinan’ın Eserleri) başlıklı akademik çalışmayı kaleme almıştır. Ayrıca sıfır atık, iklim değişikliği ve şehircilik konularında birçok makale yazmıştır.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) İcra Direktörünün Özel Danışmanı ve UN-HABITAT Doğu Avrupa ve Orta Asya Danışmanı olarak görev yapmış, BM üyesi ülkeler ve BM kurumları arasındaki ilişkilerin koordinasyonunu sağlamış ve çeşitli projelere liderlik etmiştir. Birleşmiş Milletler'deki çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Halen Sıfır Atık Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürülebilirlik, çevre ve gençlik çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir. İleri seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Portekizce bilmektedir.

