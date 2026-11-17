COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9. gününde Antalya'da süren iklim zirvesinde Taraflara azaltım alanındaki öncelikleri, uygulamayı hızlandırmak için ihtiyaç duydukları destek ve Azaltım Çalışma Programı'nın geleceğinin nasıl daha etkili hale getirilebileceği yönünde üç soru yöneltti. Kurum, aynı konuşmada daha önce alacaklarını ifade ettikleri Örtü Karar'ın ilk taslak metnine geri dönüşlerin alındığını, ikinci taslak metnin ertesi gün paylaşılacağını açıkladı.

2030 Öncesi Hedeflerin Yükseltilmesine İlişkin Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Kurum, kararın amacını Eylem Gündemi'ni ilerletmek ve bugün gelinen noktayı daha yukarıya taşımak olarak tanımladı. Konuşmanın yapıldığı akşam bakan divanında istişare yapılacağını da bildirdi.

"Buna ilişkin ilk taslak metni yayınladık, geri dönüşleri aldık. İkinci taslak metni de yarın yine sizlerle paylaşacağız. Akşam bakan istişaremiz olacak. Bakan divanında hep birlikte konuşacağız, hep birlikte istişare edeceğiz ve istiyoruz ki Antalya'da bir şeyler değişsin. Antalya'da geleceğimiz adına önemli kararlar alalım" dedi.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde sürüyor. Yuvarlak masa toplantısına Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider ile Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Bhupender Yadav da katıldı.

Kurum: Daha temiz enerji sistemleri, daha yüksek yaşam kalitesi mümkün

2030 yaklaşırken iklim hedeflerinin sahada görülen sonuçlara dönüşmesinin önemine değinen Kurum, "Emisyon azaltımını hızlandırırken kalkınma önceliklerini, enerji güvenliğini, istihdamı ve adil geçiş ihtiyacını aynı çerçevede ele almamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu hedefler ve 1,5 derece eşiğini ulaşılabilir tutma iradesinin, içinde bulunulan yılları çok daha kıymetli hale getirdiğini anlattı.

Dönüşümün yeni fırsatlar da ürettiğini belirten Kurum, "Daha temiz enerji sistemleri, yeni yatırımlar, yeni iş alanları ve daha yüksek yaşam kalitesi mümkün" dedi. Toplumsal desteğin kalıcı hale gelmesini ise dönüşümün sağlayacağı kazanımların toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmasına bağladı.

Konuşmasında gelişmekte olan ülkeleri de hatırlatan Kurum, "Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu imkanlardan daha güçlü biçimde yararlanabilmesi için finansmana ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılması, uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Her ülkenin imkanlarının ve kalkınma yolunun farklı olduğunu belirten Bakan, proje geliştirme desteğinin uygun finansman araçlarıyla buluşturulması halinde ulusal önceliklerin yatırıma dönüşmesinin de hızlanabileceğini söyledi. Ulusal tecrübelerin paylaşılmasını değerli bulduğunu aktaran Kurum, iş birliğinin, ülkelerin kendi önceliklerinden hareketle ihtiyaç duydukları desteğe doğru zamanda ve uygun araçlarla ulaşabildiği ölçüde yükseleceğini kaydetti.

Kurum, Müzakereler Başkanı Bowen ile birlikte Tarafları dikkatle dinleyen, uzlaşı alanlarını büyütmeye çalışan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi.

Kurum: Bu yıl program açısından önemli bir karar aşamasındayız

Azaltım Çalışma Programı'nın ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden yararlandığı, uygulamadaki engelleri birlikte değerlendirdiği ve çözüm önerilerini yatırım imkanlarıyla buluşturduğu bir platform oluşturduğunu anlatan Kurum, önceki COP başkanlıklarının ve bütün Tarafların katkılarıyla ortaya çıkan birikimi daha ileriye taşıma sorumluluğu bulunduğunu belirtti. "Bu yıl program açısından önemli bir karar aşamasındayız" diyen Bakan, ilk hafta boyunca yürütülen teknik çalışmaların ve görüş alışverişlerinin, o gün yapılacak siyasi değerlendirmeler için güçlü bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Programın kolaylaştırıcı ve ülkelerin kendi şartlarına saygı gösteren yapısının, açık ve yapıcı bir görüş alışverişi için önemli bir alan oluşturduğunu vurgulayan Kurum, Taraflara yönelttiği soruları şöyle sıraladı: "COP31'de azaltım alanında öncelikleriniz neler? Uygulamayı hızlandırmak için hangi desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz? Azaltım Çalışma Programı'nın geleceğini nasıl daha etkili hale getirebiliriz?"

Kurum, verilecek cevapların farklı görüşler arasında yeni uzlaşı alanları açacağına inandığını belirterek, "Başkanlık olarak Tarafların yönlendirdiği, kapsayıcı ve şeffaf bir süreç içerisinde ortak bir sonuca ulaşılmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi. Antalya'dan 2030 öncesi eylemi hızlandıran, uygulamayı güçlendiren ve ülkelerin kendi şartları içinde ilerlemesini kolaylaştıran bir anlayışla ayrılmayı temenni ettiğini ifade etti.