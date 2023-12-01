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Dünya COP28 bildirgesi yayımlandı! BAE bölgesinde yapıldı: İtalya, Endonezya, ABD'den devlet başkanları öncülük yaptı
Dünya

COP28 bildirgesi yayımlandı! BAE bölgesinde yapıldı: İtalya, Endonezya, ABD'den devlet başkanları öncülük yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-01 21:20:00 - 2023-12-01 22:30:54
COP28 bildirgesi yayımlandı! BAE bölgesinde yapıldı: İtalya, Endonezya, ABD'den devlet başkanları öncülük yaptı

BAE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) bildirgesi yayımlandı. O bölge: ABD, Endonezya, İtalya ve Giorgia Meloni, Bağımsız Samoa Devleti Başbakanı Fiame Naomi Mata’afa devlet başkanlarını ağırladı!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ev sahipliğinde gerçekleşen COP28 İklim Zirvesi’nin 2. gününde 'Sürdürülebilir Tarım, Dayanıklı Gıda Sistemleri ve İklim Eylemi' bildirgesi yayımlandı.
BAE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) bildirgesi yayımlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Bağımsız Samoa Devleti Başbakanı Fiame Naomi Mata’afa öncülüğünde gerçekleştirilen zirve özel oturumunda duyurulan Sürdürülebilir Tarım, Dayanıklı Gıda Sistemleri ve İklim Eylemi bildirgesinde iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gıda güvenliğini desteklemek amacıyla 2,5 milyar doların üstünde bir fonun sağlandığı ifade edildi.

TARIMSAL İNOVASYON

Bildiride, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın iklim değişikliğinden kaynaklanan gıda güvenliği ve beslenme sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 200 milyon dolar sağlayacağına yönelik COP28’in ev sahibi BAE ile el sıkışıldığı belirtildi. Gıda sistemleri, tarımsal inovasyon ve iklim eylemi için kurulan 200 milyon dolarlık ortaklığın tarımsal araştırmalara, tarımsal inovasyonların artırılmasına ve deklarasyonun uygulanması için teknik yardımın finansmanına yönelik kullanılacağı aktarıldı.
Bildirgede, BAE’de 134 ülke tarafından imzalanan bildirgenin onaylanmasıyla gıda sistemlerinin güçlendirilmesinin, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın geliştirilmesinin, küresel emisyonların azaltılmasının ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak açlıkla küresel mücadeleye katkıda bulunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

SERA GAZI EMİSYONLARINI DİKKATE ALMA SÖZÜ

Ele aldığı konular açısında daha önceki türlerinden ayrılan bildirgede, başta savunmasız ülke ve topluluklarda yaşayanlar olmak üzere dünya nüfusunun büyük bir bölümünü olumsuz etkileyen iklim değişikliğine karşı ortak eylem ihtiyacı vurgulandı. Bildirgeye imza atan ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ulusal planlarında gıda ve tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını dikkate alma sözü verdiği ifade edildi.

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