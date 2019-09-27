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Contra Magazin: Rusya, Türkiye ve İran ABD dolarına "elveda" diyor

ABD dolarının hegemonyasına son vermek için dünya genelinde yürütülen kampanyanın giderek güçlendiğini belirten Avusturya merkezli Contra Magazin dergisi; Rusya, Türkiye ve İran'ın ABD dolarına "elveda" dediğini yazdı.

27 Eylül 2019 Cuma 16:42
Contra Magazin: Rusya, Türkiye ve İran ABD dolarına "elveda" diyor

ABD'nin baskıcı politikalarına tepki olarak dolar kullanımını azaltma politikası izleyen ülkeler, bu konuda önemli ilerleme kaydetti. Bu bağlamda yeni süreçte uluslararası ticarette yerel paraların ve euronun kullanıldığını kaydeden Contra Magazin, özellikle Rusya, Türkiye ve İran'ın dolara "elveda" dediğinin altını çizdi.

"ABD ticari işlemleri takip etme imkanını kaybetti"

Contra Magazin'e konuşan İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemmati, Rusya ve İran'ın tüm ticari işlemleri yerel parayla yaptığına, İran-Türkiye ticaretinin yaklaşık yüzde 30-50'sinin euro ya da yerel parayla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, bu eğilim sonucunda doların pazardaki payının azaldığını ve ABD'nin ticari işlemleri takip etme imkânından mahrum kaldığını söyledi.

"Yaptırımlar İran Merkez Bankası'nı etkilemez"

ABD'nin geçen hafta Tahran'a yönelik İran Merkez Bankası'nı da kapsayan bir yaptırım paketi kabul ettiğini ancak İranlı bankaların Amerikan finans sisteminden çıktığı için yaptırımların etkisiz olacağını yazan Contra Magazin, "Bu cezai önlemler, ABD'nin İran'a diz çöktürme kampanyasının bir parçası" ifadesini kullandı.

Yeni yaptırımları 'psikolojik nüfuz' girişimi olarak niteleyen Hemmati, bunun sonuç vermeyeceğini, zira İran Merkez Bankası'nın işlemlerin yapılması için farklı yöntemler kullandığının altını çizdi.

"Rusya petrolü euro ve yuanla satıyor"

Contra Magazin, Rusya gibi büyük petrol üreticilerinin yanı sıra Çin ve AB gibi tüketicilerin de ABD'nin nüfuzunu azaltmak için küresel ticareti çeşitlendirme taraftarı olduğunu kaydetti.

"Rusya, petrolü euro ve yuan ile satıyor. Venezüella ve İran, petrolünün büyük bölümünü dolar kullanılmadan satıyor. Doların zayıflaması, doları küresel rezerv para birimi statüsünden mahrum bırakacak' diye devam eden Contra Magazin, bunun sonucunda ABD'nin diğer ülkelere nüfuz etme imkânının da azalacağını vurguladı.

İlk adım aralık 2014'te atıldı

Moskova ve Pekin, ticarette ulusal para birimlerine geçmeye ilk olarak Aralık 2014'te karar verdi.

O dönemden bu yana rubleyle doğrudan ticareti öngören anlaşmaları yürürlüğe koyan iki ülke, son olarak Haziran 2019 başında ulusal para birimleriyle ticaret yapılmasını öngören hükümetler arası anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında bu yıl sonuna kadar devreye sokulması planlanan SWIFT'in yerini alacak yeni sistemin öncelikle köklü Rus enerji ve tarım şirketleri tarafından kullanılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 16:42
  1. dolar
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