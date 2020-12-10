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Dünya Conte'den Türkiye mesajı! "Gerilim artmasın"
Dünya

Conte'den Türkiye mesajı! "Gerilim artmasın"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Liderler Zirvesi'nden Ankara'ya verilecek mesajların net olması gerektiğini söyledi. Conte, "Türkiye ile gerilimin artmasını istemiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 08:28:00 -
Conte'den Türkiye mesajı! "Gerilim artmasın"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Türkiye ile ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 10-11 Aralık tarihlerinde Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde öncelikli olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadeleye odaklanılacağını belirten Conte, zirvede ele alınacak en önemli konulardan birinin de Ankara ile ilişkiler olacağını vurguladı.

Son iki ayda yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin masaya yatırılacağını belirten Başbakan Conte, "AB'nin dayanışma içinde, inandırıcı ve tek ses halinde konuşmasının esas olduğunu düşünüyorum. Ankara'ya verilecek mesajlar net olmalı ve gerilimi arttıracak dinamikleri tetiklememeli. Türkiye ile gerilimin artmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunun altını çizen Conte, ilişkilerin gerilmesinin AB çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi. Conte, "Türkiye ile olumlu bir takvim oluşturmak için fırsat penceresini açık tutmalıyız" ifadesini kullandı.

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