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Dünya Conte balıkçıları kurtarmak için darbecinin kapısını çaldı
Dünya

Conte balıkçıları kurtarmak için darbecinin kapısını çaldı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'nın doğusunda darbeci Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya gelip, esir tutulan İtalyan balıkçıları kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 01:37:00 -
Conte balıkçıları kurtarmak için darbecinin kapısını çaldı

Hafter güçlerinin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, darbeci Hafter ile Libya krizi ve ülkedeki siyasi diyalog sürecine ilişkin son gelişmeleri görüştü.

Açıklamada, Hafter'in, "İtalyan hükümetinin rolüne ve Libya krizinin çözümünü desteklemedeki çabalarına övgüde bulunduğu" belirtildi.

Ziyaretle birlikte tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı

Conte ve Di Maio, bugün erken saatlerde, Hafter milislerinin 108 gündür alıkoyduğu İtalyan balıkçıları kurtarmak için Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı iki İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"ya, eylül ayı başında Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 10'u yabancı (6'sı Tunuslu, 2'si Senegalli, 2'si Endonezyalı) mürettebat, o tarihten bu yana Libya'nın doğusunda darbeci Hafter'e bağlı milislerin elinde bulunuyordu. Balıkçıların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için sık sık hükümetle görüşürken, son dönemde protestolar düzenliyordu. İtalya'da muhalefet partileri de hükümeti, balıkçıların serbest bırakılmasını sağlayamadığı için son günlerde sert şekilde eleştiriyordu.

İtalyan basınında daha önce Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya’da tutuklu 4 Libyalının serbest bırakılmasını istemiş olabileceği haberleri çıkmıştı.

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