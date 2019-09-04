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Conrad İstanbul Bosphorus'tan Contemporary İstanbul'a özel proje

Çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren Contemporary İstanbul, Iggy Pop'un "The Passenger" şarkısından ilham alan "Passenger Solo By Volkan Yıldırmaz" projesine ev sahipliği yapacak

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:18
Conrad İstanbul Bosphorus'tan Contemporary İstanbul'a özel proje

İSTANBUL (AA) - Conrad İstanbul Bosphorus, bu yıl 12-15 Eylül'de gerçekleşecek olan Contemporary İstanbul'a, özel bir projeyle katılacak.

Çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren Contemporary İstanbul, Iggy Pop’un "The Passenger" şarkısından ilham alan bir sergiye ev sahipliği yapacak.

"Passenger Solo By Volkan Yıldırmaz" isimli sergi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek Contemporary İstanbul'un B1-706 numaralı standında sanatseverleri ağırlayacak.

Kaykayları resim yüzeyi olarak düşünen ve pek çoğunu bir araya getirerek bir resim oluşturan sanatçı Volkan Yıldırmaz, proje aracılığıyla kaykay ile gezeni "Yolcu" gibi düşünerek hareket ederken, değişen manzara ve mekan algısını sorguluyor.

Tüm gezginlere, gezerek manzarasını sürekli değiştirenlere adanan "Passenger Solo By Volkan Yıldırmaz" projesinin danışmanlığını, gazeteci ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez yapıyor.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:18
  1. Conrad İstanbul Bosphorus
  2. Contemporary İstanbul

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