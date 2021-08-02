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Ekonomi ÇOMÜ personel alacak
Ekonomi

ÇOMÜ personel alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 13:57:00 -
ÇOMÜ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru işlemleri 2.08.2021 tarihinden itibaren  15 gün içerisinde yapılabilecek. Hemşire - Biyolog - Sağlık Teknikeri kadrolarına müracaat edecek adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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