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ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü’ne ziyaret

Çomü Güzel Sanatlar Dekan v.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:14
ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü’ne ziyaret

Çomü Güzel Sanatlar Dekan v. ve Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal beraberinde bir heyetle Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz’a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Hoşnut ve İsmail Öztürk ile bölüm öğrencileri, İl Müdürü Kemal Dokuz’a kültür ve sanata vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.


Aysel İlgin, İl Müdürü Kemal Dokuz’a bölüm öğrencileri adına geleneksel Türk motiflerinin işlendiği eseri takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dokuz, yıl içerisinde fakülte öğretmen ve öğrencilerinin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde yaptıkları kıymetli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek misafirlere hediye takdiminde bulundu

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:14
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