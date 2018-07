Comolli'den taraftarı heyecanlandıran flaş açıklama: Peşinde olduğumuz oyuncular...

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Lozan'da basın toplantısı düzenledi.

"100'DEN FAZLA OYUNCU İZLİYORUZ..."

Fenerbahçe'deki transfer çalışmaları ve yeni yapılanma hakkında değerlendirmelerde bulunan Comolli, "Birçok oyuncuyu takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye, durumlarını analiz etmeye devam ediyoruz. Sadece şu an için değil bundan sonrası için de çalışıyoruz. Ferdi transferinde Cocu'nun rolü belirleyici oldu" dedi.

"FENERBAHÇE'YE YENİ OYUNCULAR ALIRSAK..."

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren veren Comolli, "Biz Şampiyonlar Ligi ön elemesi için çok çalışıyoruz, bu dönemi dedikodu dönemi olarak değerlendiriyorum. Herkes, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor, transfer yapılmasını istiyor ancak bizim elimizdeki oyuncular da çok değerli, herkesten bu durumu da unutmamasını da istiyorum. Fenerbahçe'ye yeni oyuncular alırsak hazırlayacağız. Bizim ilgilendiğimiz oyuncular da kendi takımlarında antrenmanlarını sürdürüyor. Eğer biz de bu takımlardan transfer yaparsak oyuncular antrenmanlarına devam ettiği için buraya fit olarak gelecekler ve sorun yaşanmayacak. Oyuncuları oynatıp oynatmama kararı ise Cocu'da" şeklinde konuştu.

"BAŞKANLA HER GÜN İKİ-ÜÇ DEFA KONUŞUYORUZ"

Transfer operasyonlarının artık yüz yüze değil telefonla yapıldığının altını çizen Comolli, "Saha içerisinde olduğu kadar saha dışında da bir ekibiz. Bana yardım eden insanlar var. Ben günde iki üç defa başkanla konuşuyorum, aynı zamanda Cocu ile der sürekli konuşuyorum. Her gün bu durumu masaya yatırıyoruz. Transferlerin %99'u artık telefonla yapılıyor. Benim Fenerbahçe kampında sürekli yer almam transfer görüşmesi yapmadığım anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"FERNANDAO SATIŞI ACELE OLMADI"

Fernandao'nun satışı hakkında da konuşan Comolli, "Fernandao'nun satışını acele bir karar olarak değerlendirmiyorum. Cocu ve başkanımız ile uzun uzun görüştük ve iki açıdan bu kararı aldık. Hem ekonomik olarak hem de başka kıstaslar vardı. Dışarıdan baktığınız zaman hatalı ya da acele bir karar olarak değerlendirilebilir, saygı duyuyorum ama hem oyuncu için hem de Fenerbahçe için son derece doğru bir karardı" dedi.

"ŞU AN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR..."

Transfer görüşmesi yaptıkları oyuncuların Cocu'nun oyun sistemine uygun isimler olduğunu vurgulayan Comolli, "Gelen oyuncu hemen adapte olacak, sistemin bir parçası olacak diyemem. Uyum süreci ile ilgili her zaman soru işaretleri mevcuttur. Görüştüğümüz ve transferini düşündüğümüz oyuncular, Cocu'nun oyun tarzına uygun isimler. Gelir ve burada gelişir gibi düşüncemiz yok. Cocu'nun oyununa uygun isimlerle görüşüyoruz. Onun özelliklerine uymayacak oyuncu alma düşüncemiz kesinlikle yok. İdmanlarda oynamak istediğimiz oyuncuları görüyorsunuz, bu oyuna uygun oyuncularla diyalog halindeyiz." açıklamasını yaptı.

"UEFA KISITLAMAMIZDAN DOLAYI TRANSFER..."

Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı anlaşmadan dolayı zor bir durumda olduğunu ve elinin kolunun bağlandığını ifade eden Comolli, "UEFA ile devam eden bir yıllık anlaşmamız var, FFP'den dolayı bir kısıtlamamız var. Dünyanın bütün paraları bile önünüzde olsa bu parayı harcayamazsınız, önümüzde bir limit var ve biz de buna göre devam etmek zorundayız. UEFA ile sürekli görüşüyoruz ve emin olmak istiyoruz. Transferde doğru adımımı atıyoruz, kurallara uyuyor mu? Önümüze koyulan sınırlamalar kulüp olarak bizim başa çıkmamızı çok zorlaştıran kısıtlamalar. 24 Temmuz'da başkanımız Ali Koç FBTV'ye çıkacak ve finansal konular ile alakalı bir konuşma yapacak. Başkanımız burada UEFA ile durumu ve finansal konuları açıklayacak ve camiamızı bilgilendirecek" şeklinde konuştu.

"PEŞİNDE OLDUĞUMUZ OYUNCULAR ÇOK İYİ OYUNCULAR"

Transfer etmek istedikleri oyuncuların çok iyi oyuncular olduğunu ifade eden Comolli, "Peşinde olduğumuz oyuncular çok iyi oyuncular. Bu oyuncular için Türkiye'den kulüpler de var, başka kulüpler de var. Bu durum bizim için hem iyi hem de kötü. Demek ki takip ettiğimiz oyuncular pazar değeri yüksek ve kaliteli oyuncular. Şu ana kadar üç tane yetenekli oyuncu getirdik. Avrupa'nın da en yetenekli futbolcularından birini getirdik. Hiç oyuncu transfer etmedik gibi bir durum söz konusu değil. Transfer dönemi bugün kapansa ilk günden bu güne daha iyi durumdayız. Başkanımızın seçim döneminde yaptığı açıklamalara paralel olarak devam ediyoruz. Yetenekli genç oyuncuları Fenerbahçe'ye kazandırmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İHTİYAÇLARIMIZI BİLİYORUZ VE ÇALIŞIYORUZ"

Hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Comolli, "Ben 20 yıldır transfer işlerinin içerisindeyim. Oyuncu benim ofisime gelip imza atmadan transfer yaptık demem. Bazen bir transfer yaptık dersiniz, ertesi gün başka şeyler olur. Hırslı değiliz, iddialı değiliz gibi gözükmesin. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ve çalışıyoruz. Ben temkinli ve kontrollü olmak zorundayım, taraftara da hayal satamam. Bazen beklemeden imkansız denen transferleri yapabilirsiniz, transfer dönemi böyledir" dedi.

"BU KADROYU İYİLEŞTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ"

Kendisine yöneltilen Jack Wilshere sorusu üzerine Comolli, "Biz bu kulübü daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi deneriz, her şeyi yaparız. Bizim ne kadar hırslı olduğumuzu anlamışsınız. Bu kadroyu iyileştirmek için her şeyi yapmaya hazırız. Önümüze fırsat çıkarsa kesinlikle o fırsatı gerçeğe dönüştürmek için her şeyi yaparız. Bazen başarırsınız bazen de olmaz ama her şeyi yaparız. Yapmayacağımız tek şey var; acele davranarak bu kulübü tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacağız. FFP çerçevesinde yapılacak her şeyi yapacağız. Bir tane kaliteli oyuncu getireceğiz diye Fenerbahçe'yi gelecekte mahkum etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN, SOYUNMA ODASINA KADAR GELİRSE..."

Ali Koç'un soyunma odasına inme gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade eden Comolli, "Benim iş tanımım gayet basit. Bu kulüpteki futbol operasyonlarını verimli hale getirmekle sorumluyum. Benim işim teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı, en iyi performansı sergileyecekleri noktaya getirmek. Başkan soyunma odasına gelirse karar onundur. Ama eminim ki böyle bir şey yapıyorsa iyi bir sebebi vardır. Örneğin İstanbulspor maçında bunu sordum 'hayır' diye cevap verdi. İş ilişkimizde çok rahatım. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yönetim yapısını değiştirmek istiyor ancak bu değişim sadece Fenerbahçe ile sınırlı kalmayacak. Türk futbolunun yapısını da değiştirmek istiyor başkan. Başkanın seçimi kazanma süreçlerine bakarsak zaten ne yapmak istediklerini görürsün. Başkanın kulübün geçmişine çok büyük bir saygısı var ancak başka işler yapmak istiyor. Koç, benim gibi bir insanı, Cocu gibi bir insanı Fenerbahçe'ye getirdi" şeklinde konuştu.