  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Comolli'den Fenerbahçe itirafı
Spor

Comolli'den Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'den Türkiye günlerine ilişkin çarpıcı itiraflar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:27:00 -
Comolli'den Fenerbahçe itirafı

Fransa'nın Toulouse takımında sportif direktörlük görevini yapan Damien Comolli, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu.

Fransa'da röportaj veren Comolli, ''Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum ancak olamayınca ben de istifa ettim.'' sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılığı hakkında itiraflarda bulunan Fransız sportif direktör, ''Ocak ayında hala Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyordum. Ancak kulüp artık patlama noktasına gelmişti, bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım.'' dedi.

Comolli, ayrıca ''Futbola aşık bir adamım. Bence futbol yüzde 95 stres, yüzde 5 zevk ama yüzde 5 daha ağır basıyor. Yüzde 5'ten aldığım zevk, yüzde 95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum.'' şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti
Siyaset

İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı en kötü 3 şeyi anlattı. İmamoğlu, hatalarının ol..
Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi
Dünya

Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi

Libya'yı kan gölüne çeviren darbeci Hafter'in yaveri olan Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'a yeni katliamlar için talimat verdiği ortaya çık..
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Gündem

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı

İşten çıkarma yasağının iki ay daha uzatıldığı karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay