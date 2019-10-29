Comolli görüşmelere başladı! Fenerbahçe'de Mesut Özil ısrarı

Comolli'nin önümüzdeki hafta İngiltere'ye giderek hem Mesut Özil hem de iyi ilişkileri olduğu Arsenal kulübü ile görüşme yapacak. Şartlar uygun olursa Mesut ocakta çubuklu formayı giyecek.



Mesut Özil bombası

Arsenal'in bedelsiz kiralamayı kabul ettiği ancak Mesut Özil'in parasının kendi ödeyeceği kısmının vergisini Fenerbahçe'nin ödemesini istediği ifade ediliyor. Önümüzdeki 1 ay kritik!

Mesut Özil, bu sezon ligde ve kupada 1'er kez olmak üzere 2 kez forma giydi. Son 5 maçta ise hiç şans bulamadı.



Ara transfer döneminde Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil, iki MLS kulübünün radarında...



The Guardian'da yer alan habere göre; David Beckham'ın hissedarlarından ve başkanı olduğu Inter Miami, Mesut Özil için temaslara başladı. Florida'da bulunan kulüp, Mesut Özil'i ilgi çekici bir proje ve takımın yüzü olacağı için ideal bir transfer olarak görüyor.



Wayne Rooney'nin ayrıldığından sonra lig kuralları gereği büyük bir kontrat verme hakkı olan DC United, Mesut Özil'i İngiliz santraforun sonrası en iyi transfer seçeneği olarak düşünüyor. Şimdiden transfer için nabız yoklamaya başlayan DC United, ara transfer döneminde resmi teklifini sunacak.



Bu sezon Arsenal forması ile 1'i lig, 1'i kupa olmak üzere toplam 142 dakika süre alan Mesut Özil, gol veya asist üretemedi.



İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıkladı.



Son haftalarda Mesut Özil'in kadroya alınmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Emery, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil." ifadelerini kullandı.