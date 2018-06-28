Comolli düğmeye basıyor! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geliyor

Phillip Cocu'ya imzayı attıran Fenerbahçe’de gözler şimdi transferde... 3 kulvarda başarılı olacak bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin orta sahaya yapacağı takviye için görüşme halinde olduğu isim ortaya çıktı: Clement Grenier

Maliyet olarak uygun, ancak takıma ileriye dönük de katkı sağlayacak isimler üzerinde duran sportif direktör Damien Comolli’nin, Fransa’nın Guingamp takımında forma giyen Clement Grenier’le 10 gündür görüşme halinde olduğu öğrenildi. Oyuncunun avukatı Didier Domat ile temasta olan Comolli’nin şartlarda anlaşmaya varılması durumunda 27 yaşındaki orta sahaya imza attırmayı planladığı belirtildi.

ROMA'YA GİTMİŞTİ

Lyon altyapısından yetişen; 1 yıl Roma’da kiralık olarak forma giyen oyuncu, son olarak geçen sezon Fransa Ligue 1’de devre arasında geldiği Guingamp’ta 16 maça 5 gol, 4 asist gibi başarılı bir performans sığdırmıştı. Fransız ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Grenier’in de kariyerine Türkiye’de devam etmeye son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında... (Fanatik)

CLEMEN GRENIER KİMDİR?

Doğum Tarihi: 07.01.1991

Doğum Yeri: Annonay

Ülkesi: Fransa

Yaşı: 27

Boyu: 1,86

Kilo: 72

Mevkii: Orta saha

Kulübü: Guingamp

Oynadığı takımlar: Roma (k), Lyon