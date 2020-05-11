Çölyak hastaları yalnız bırakılmadı

Balıkesir’in Karesi Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını sürecinde Karesi’de bulunan çölyak hastası vatandaşlara glutensiz gıda dağıtımı gerçekleştirdi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan, paketlerini vatandaşların kapılarına kadar götürerek teslim etti.

Karesi Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını sürecinde, Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalarla takdir topluyor. Salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana ihtiyaç sahiplerine desteğini artıran Karesi Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle belirlenen evlere 4 çeşit sıcak yemek desteğinde bulunuyor. Belediye, Karesi Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen VEFA Sosyal Destek Grubu’na verdiği destekle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını kapısına kadar götürüyor. Gerek korona virüs süreci nedeniyle gerekse de Ramazan ayı münasebetiyle yapılan sosyal yardımları geçtiğimiz yıla göre iki kat artıran Karesi Belediyesi, bu süreçte çölyak hastalarını da unutmadı. Belediye tarafından içerisinde glutensiz ürünlerin bulunduğu gıda paketleri, vatandaşların kapılarına kadar teslim edildi.

Çölyak hastası Gökdeniz Gök, Karesi Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Gök, “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kutlu olsun. Benim gibi birçok hasta var. İnşallah bu hastalar şifa bulur” dedi.

Salgın sürecinde gerçekleşen 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde Karesi’deki her bir vatandaşın olduğu gibi Çölyak hastası vatandaşların da yanlarında olduğunu belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Bugün Çölyaklı vatandaşlarımızla beraberdik. Milletvekilimiz Adil Çelik ve Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ile birlikte bu ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim bu ziyaretleri yapmamızın en önemli nedeni onları anlamak, onları hissetmek, onlarla ilgili sorunları dinlemek ve bunlarla ilgili belediye olarak nasıl bir çözüm bulabileceğimizi istişare etmek. Gittiğimiz yerdeki sıcak ilgilerinden ötürü herkese çok teşekkür ediyorum. Sosyalleşmeleri noktasında neler yapılabilir, bununla ilgili çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.