  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Colorado'da 10 kişiyi öldüren saldırgan hakkında yeni bilgi
Dünya

Colorado'da 10 kişiyi öldüren saldırgan hakkında yeni bilgi

ABD'nin Colorado eyaletinde 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa'nın 10 kişiyi öldürdüğü saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Alissa'nın olaydan 6 gün önce silah satın aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 05:44:00 -
Colorado'da 10 kişiyi öldüren saldırgan hakkında yeni bilgi

Boulder Polisi'nin, biri polis 10 kişinin hayatına mal olan market saldırısında, Ahmad Alissa'nın kullandığı yarı otomatik silahı olaydan 6 gün önce satın aldığını tespit ettiği bildirildi.

Saldırganın evine giden polis, ailesinin Alissa'nın bir tür akıl hastalığına yakalandığını, sanrılar gördüğünü söylediğini kaydetti.

Denver'in Arvada bölgesinde ailesiyle yaşadığı belirtilen Alissa'nın, zaman zaman kendisinin takip edildiğine inandığını söyleyen akrabaları, bu hislerinin onu şiddete yöneltmiş olabileceğini ifade etti.

Boulder Bölge Savcısı Michael Dougherty, müfettişlerin saldırı için bir neden belirleyemediğini ve tek tetikçinin Alissa olduğuna inandıklarını söyledi.

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, daha sonra bu rakamın 10'a ulaştığı açıklanmıştı.

Eyaletin Boulder kentinde yaşanan olayda hayatını kaybedenler arasında bir de polis memurunun yer aldığı belirtilmişti.

Yaralanan saldırganın gözaltında olduğu ve tedavi edildiği açıklanırken birinci derecede cinayetle suçlandığı bilgisi aktarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi
Gündem

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'namus' üzerine attığı bir payl..
Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor
Gündem

Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, 'pes' dedirten bir yüzsüzlüğe imza attı. Babacan, eski eşini dövmes..
Ülkenin başbakanı itiraf etti: Topraklarımıza girdiler
Dünya

Ülkenin başbakanı itiraf etti: Topraklarımıza girdiler

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Eritreli askerlerin Etiyopya'nın Tigray bölgesine girdiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay