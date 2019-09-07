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Colo'lu Fransa, Litvanya'yı geçti

2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci tur L Grubu maçında Fransa, Litvanya'yı 78-75 mağlup etti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 20:17
Colo'lu Fransa, Litvanya'yı geçti

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci tur L Grubu maçında Fransa, Litvanya'yı 78-75 mağlup etti. 

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela), Leandro Lezcano (Arjantin)

Fransa: Batum 12, Fournier 24, Gobert 9, M'baye 3, Ntilikina, Albicy 3, De Colo 21, Lessort, Poirier 6, Toupane

Litvanya: Grigonis 10, Valanciunas 18, Kalnietis 12, Maciulis 5, Sabonis 7, Lekavicius 10, Butkevicius, Jankunas 5, Kuzminskas, Seibutis, Ulanovas 8

1. periyot: 26-14

Devre: 50-40

3. periyot: 65-54

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 20:17
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