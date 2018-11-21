Çölaşan’ın anlayamadığı nokta: O terör Hristiyan ülkelerden geliyor!

yeniakit.com.tr Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ikiyüzlü davrandı, İslam’a saldırırken Hristiyan ülkeleri görmezden geldi. Müslüman ülkelerde, “İslamcı terör” olduğunu savunan Çölaşan, “O ülkelerin hiçbirinde ‘Hıristiyan terörü’ olduğunu duymadık.” diye yazdı. Çölaşan, Müslüman ülkelerdeki terörist faaliyetlerde bulunan örgütlerin Hristiyan ülkeler tarafından fonlandığını görmezden geldi.

Çölaşan’ın akıl almaz yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Afrika'nın kuzeyindeki Tunus, Fas, Cezayir'den başlayın. Onlar uzun yıllar Fransız işgali altında yaşadığı için, diğerlerinden biraz farklı.

Sonra doğuya doğru gelip Libya ve Mısır'ı görelim.

Libya'da iç savaş halen sürüyor.

Kaddafi'yi vahşice öldürdüler, şimdi birbirlerine girmiş durumdalar. Ülkede kimin eli kimin şeyinde, bilinmiyor!

Mısır biraz daha istikrarlı ama İslamcı örgütlerin terörü ile boğuşuyor.

Afrika coğrafyasında biraz aşağılara doğru inin… Çeşitli İslam ülkeleri var…

Ve hepsinde İslamcı terörü var…

O ülkelerin hiçbirinde ‘Hıristiyan terörü’ olduğunu duymadık.

Sonra gelin Ortadoğu'ya…

Suriye'nin durumu belli.

Irak öyle.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi petrol zengini, ama hırsızlar ve namussuzlar tarafından yönetilen

İslam ülkelerinde durum biraz farklı. Hiç değilse insanlar o sıkı rejimlerden kaçamıyor.”