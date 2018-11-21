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Çölaşan’ın anlayamadığı nokta: O terör Hristiyan ülkelerden geliyor!

Emin Çölaşan, Müsüman ülkelerde “İslamcı terör” olduğunu savundu, Hristiyan terörü olmadığını ileri sürdü. Çölaşan’ın, Müslüman ülkelerde terörist faaliyet yürüten örgütlerin, Hristiyan ülkeler tarafından fonlandığını görmezden gelmesi dikkat çekti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:00
Çölaşan’ın anlayamadığı nokta: O terör Hristiyan ülkelerden geliyor!

 yeniakit.com.tr  Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ikiyüzlü davrandı, İslam’a saldırırken Hristiyan ülkeleri görmezden geldi. Müslüman ülkelerde, “İslamcı terör” olduğunu savunan Çölaşan, “O ülkelerin hiçbirinde ‘Hıristiyan terörü’ olduğunu duymadık.” diye yazdı. Çölaşan, Müslüman ülkelerdeki terörist faaliyetlerde bulunan örgütlerin Hristiyan ülkeler tarafından fonlandığını görmezden geldi.

Çölaşan’ın akıl almaz yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus, Fas, Cezayir'den başlayın. Onlar uzun yıllar Fransız işgali altında yaşadığı için, diğerlerinden biraz farklı.

Sonra doğuya doğru gelip Libya ve Mısır'ı görelim.

Libya'da iç savaş halen sürüyor.

Kaddafi'yi vahşice öldürdüler, şimdi birbirlerine girmiş durumdalar. Ülkede kimin eli kimin şeyinde, bilinmiyor!

Mısır biraz daha istikrarlı ama İslamcı örgütlerin terörü ile boğuşuyor.

Afrika coğrafyasında biraz aşağılara doğru inin… Çeşitli İslam ülkeleri var…

Ve hepsinde İslamcı terörü var…

O ülkelerin hiçbirinde ‘Hıristiyan terörü’ olduğunu duymadık.

Sonra gelin Ortadoğu'ya…

Suriye'nin durumu belli.

Irak öyle.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi petrol zengini, ama hırsızlar ve namussuzlar tarafından yönetilen

İslam ülkelerinde durum biraz farklı. Hiç değilse insanlar o sıkı rejimlerden kaçamıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:00
  1. Emin Çölaşan
  2. Sözcü
  3. Hristiyan ülkeler
  4. İslam
  5. Müslüman Ülkeler
  6. Kaddafi

YORUM YAZ

  • BekirBekir30 dk önce
    Sizin yazinizdan da su ortaya cikiyor, müslümanlar salak ve kendilerini hiristiyanlar tarafindan kullandiriliyorlar ya'da kendilerini para karsiliginda satiyorlar.
  • H. SahinH. Sahin36 dk önce
    Hiristiyanlar in bunları fonladigini Colasan sürekli yazar. Hakkını inkar etmeyin.Haydi yazmaz diyelim, Müslüman fonlanip kendini hıristiyana neden satıyor? Aklı vicdanı yok mu? Bu başlık bile İslam aleminin ne halde olduğunu göstermiyor mu?
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu40 dk önce
    kör adam müslümanlara çamur atsında ne olursa olsun dünyada varsa yoksa bu adamım tek derdi müslümanlar MÜSLÜMAN VE İSLAMI YAŞAYAN BİR MÜMİN BIRAK ADAM ÖLDÜRMEYİ TOPLU KATLİAM YAPMAYI TERÖRİSTLİK YAPMAYI MÜMİN BİR İNSAN KARINCAYI İNCİTMEZ İNSAN ÖLDÜREN VE TERÖRİSTLİK YAPAN KİŞİLER HİÇ BİR ZAMAN ALLAHI KİTABI VE RESULÜNÜ TANIMAMIŞ VE İNANMAMIŞLARDIR İSLAMDA ADAM ÖLDÜRME VEYA TERÖRİSTLİK DİYE BİR EMİR VE İÇTİHAT YOK OLMAZDA ALLAHCC HAKSIZ YERE BİR İNSANI ÖLDÜREN TÜM İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞ YASAĞI GİBİ YASĞI VARKEN HANGİ AKLI BAŞINDA BİR İNSAN BÖYLE BİR YASAĞI ÇİĞNER ÇİĞNERSE KAFİR OLUR .MÜSLÜMAN DÜNYANIN EN KİBAR VE EN TEMİZ İNSANIDIR KİMSEYİ İNCİTMEZ.
  • receprecep41 dk önce
    bir silahlı terörist vardır birde yalancı terörist vardır senin karın danıştayda yalancılık yaparak teröristlik yaparken sen o kadını iyi yaptın diye akşam yemegemi götürdün çöllerin ajanı
  • FERİT ÖZÇAMFERİT ÖZÇAM41 dk önce
    Emin çölaşan ve eşi bu ülkeden beslenen ama bu ülkeyede hakaret ve altını oymadan başka ne faydaları var. Bu ülkenin düşmanlarının hepsi onların dostudurlar. Onları kendi hallerine bırakındaunutulsunlar gündeme getirmeyin adlarını anmayın ki kendilerini bir şey sanmasınlar. Onların devri bitti artık kendilerini gündemde tutmak için konuşuyorlar. Selamlar
  • MahoagaMahoaga49 dk önce
    Bu Çölaşan'ın geçmişte millete ve devlete karşı kırdığı yumurtaları mercek altına alıp iddianame hazırlayacak babayiğit bir savcı aranıyor.
  • ŞükuhŞükuh50 dk önce
    Ramazan ayında ülkemize saldırmaları için akıl verdiğin PKK islamcı yani,yıllaca seni ve benzerlerini yazar ve adam diye okuyanlara acıyorum.Bir yazında Abdulhamit han'ı karalıyorsun,başka bir yazında Abdulhamit han kadar olamayanlar diye fırfır ediyorsun,dönün bakalım.
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