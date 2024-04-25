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Yerel Çöl tozu Türkiye'yi esir aldı: Şehir gözden kayboldu
Yerel

Çöl tozu Türkiye'yi esir aldı: Şehir gözden kayboldu

Yeniakit Publisher
2024-04-25 22:42:00 -

Libya çöllerinden çıkarak Yunanistan üzerinden Türkiye’ye giriş yapan toz bulutları Tekirdağ’da etkisini sürdürürken şehir adeta gözlerden kayboldu.

Libya çöllerinden çıkarak Yunanistan üzerinden Türkiye’ye giriş yapan toz bulutları Tekirdağ’da etkisini sürdürürken şehir adeta gözlerden kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Libya çöllerinden havalanıp Akdeniz’i geçerek Yunanistan üzerinden Türkiye’ye gelen toz bulutları, ülkenin batısında etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ’da yoğun bir şekilde görünen ve etkisini hissettiren toz partikülleri sebebiyle gökyüzü kaplanırken, oluşan toz bulutları sebebiyle şehirde göz gözü görmedi. Yağmur yağışıyla birlikte yeryüzüne inen toz partikülleri araçlar üzerinde çamurdan bir tabaka oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımının etkisini sürdüreceği belirtirken, uzmanlar kronik solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşları mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, zorunluluk halinde maske takmaları konusunda uyardı.


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