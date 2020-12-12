Çoklu organ yetmezliği son derece tehlikeli bir sağlık sorunudur. Ciddi bir tablo oluşturan hatta ölümle sonuçlanabilen çoklu organ yetmezliğinin sebebi, tedavisi merak ediliyor. Peki, çoklu organ yetmezliği nedir?

Çoklu organ yetmezliği nedir?

Sağlıklı insan vücudunun temel özelliği otonomik sinir sisteminin sinyalleri sayesinde tüm vital organlar arasında sürekli bir iletişim olmasıdır. Çoklu organ işlev bozukluğu sendromunda (MODS) sempatik ve parasempatik sistemler arasındaki dengenin bozulması sonucu otonomik disfonksiyon gelişebilir ve organlar arası iletişim buna bağlı olarak bozulur.

Kalp ve damar sisteminin organlara yeterli kanı uygun oranda götürememesi nedeniyle oluşan ani dolaşım yetmezliğidir. Böylece dokular için gerekli oksijen ve diğer maddeler sağlanamaz. Şoklarda kan basıncı düşer ve kanı dokulara gönderecek yeterli basınç yoktur.

Genellikle ciddi ve yaygın enfeksiyon tablosu, yoğun kan dolaşımı yetersizliği, ciddi pankreas iltihabı, büyük kanama ve organ nakilleri komplikasyonu olarak kendini gösterir. Ağır ve yaygın travmalardan sonra da ortaya çıkabilmektedir.

Hastalığın tanısının hızlı konulması ve tedaviye erken başlanılması hastanın hayatını kurtarabilir. Her hastalık da olduğu gibi bu durumda da erken tanı son derece kıymetlidir.