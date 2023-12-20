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Ekonomi Çökertemediniz gitti! Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı
Ekonomi

Çökertemediniz gitti! Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 15:07:00 -
Çökertemediniz gitti! Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı

Dört yıldır Türkiye’nin ekonomisinin çökmek üzere olduğu yalanıyla laf kalabalığı yapan Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Daron Acemoğlu, CHP'nin yayın organı gibi çalışan Cumhuriyet'e laf salatası yaptı.

Sürekli "Türkiye’nin ekonomisi çökmek üzere" yalanını tekrarlayan Acemoğlu yine safsataya devam etti.

"Özgürlükler kısıtlanıyor" edebiyatı yapan Daron Acemoğlu "Türkiye’nin geleceğini iyice karanlık gören en parlak gençler yurtdışına gitmeye başladı. Az insan giderse problem yok ama sayı bu kadar çok olunca bu bir çöküşe yol açar ve Türkiye bunun eşiğinde" dedi.

2018'de de aynı laf kalabalığı: Özgürlük yoksa, büyüme olmaz

Daron Acemoğlu, 2018 yılında Cumhuriyet gazetesindeki “Özgürlük yoksa, büyüme olmaz” manşeti ile de hatırlanıyor..
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Daron’un “Özgürlük yoksa, büyüme olmaz” diyerek, kendince gönderme yaptığı Türkiye, o tarihten bu yana büyümede rekor üstüne rekor kırıyor.

Acemoğlu'ndan küçücük bir özür beyanı da bugüne kadar gelmedi.

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