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Dünya Çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Dünya

Çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, şu ana kadar 6 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 21:01:00 -
Çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, şu ana kadar 6 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilerek, 6 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı aktarıldı. Türbe enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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