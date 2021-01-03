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Teknoloji Çöken teleskop ile ilgili yeni gelişme
Teknoloji

Çöken teleskop ile ilgili yeni gelişme

2020 yılının sonlarında çöken ve tadilatının mümkün olmadığı açıklanan dev teleskop için umut ışığı belirdi. Arecibo Gözlemevi teleskobu, tadilat edilemese de tekrar inşa edilebilir.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:03:00 -
Çöken teleskop ile ilgili yeni gelişme

Kısa süre önce çöken Arecibo Gözlemevi teleskobu için bir umut ışığı belirdi. El Nuevo Dia'nın haberine göre, Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, radyo teleskobunun yeniden inşasına yardımcı olmak için 8 milyon dolar ödeneği onayladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, gözlemevinin "dünya çapında bir eğitim merkezi" olarak sıfırdan, tekrar inşa edilmesi hedefleniyor.

Ulusal Bilim Vakfı, onarımların çok tehlikeli olacağından gözlemevini yıkacağını açıklamıştı. Ancak bu yıkımın ardından teleskobun tekrar inşa edilmesi seçeneği için kapıyı kapatmamıştı.

Her ne kadar 8 milyon dolar bu çapta büyük bir gözlemevi ve teleskobun inşası için yetersiz olsa da, en azından başlangıç noktası oluşturmak açısından önem taşıyor. 2021 yılında bu konuda iyi gelişmeler görebiliriz.

 

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