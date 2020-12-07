Çok zor bir seçim yapacak! EDHO’da şaşırtan gelişme

Reytinglerde Masumlar Apartmanı gibi çok baskın bir dizi ile rekabet halinde olan EDHO’nun çok başarılı sonuçlar aldığını haftalardır görüyoruz. Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı dizinin 175. bölümü de yine heyecan dalgasına dönüşecek… Peki yeni bölümde neler olacak? Hızır’ın Yaman’a söylediği “O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!” sözleri çok dikkat çekecek.

İşte dizinin yeni bölümünden ayrıntılar:

Abisi Derman Korkmaz’ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli’nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli’nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli’nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.

Şahin Ağa’ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan’ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli’nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli’nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli’nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan’ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.