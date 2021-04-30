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Sağlık Çok yüksek riskli ilde şaşırtan durum! Bir ilçede yoğun bakımdaki vakalar sıfırlandı
Sağlık

Çok yüksek riskli ilde şaşırtan durum! Bir ilçede yoğun bakımdaki vakalar sıfırlandı

Çok yüksek riskli illerin başında gelen Osmaniye'de Kadirli ilçesinde koronavirüs yoğun bakım ünitesinde vaka sayılarının sıfırlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 22:27:00 -
Çok yüksek riskli ilde şaşırtan durum! Bir ilçede yoğun bakımdaki vakalar sıfırlandı

Çok yüksek iller kategorisinde bulunan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi sosyal medya hesabından paylaştığı Covid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz hafta güncel koronavirüs tablosunda 100 bin nüfusta 292 vaka sayısı olan ve en çok vaka düşüşü yaşanan ilk 10 il arasında bulunan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek, müjdeli haberi sosyal medya hesabından açıkladı.

Kadirli Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinin boş halinin fotoğrafını çekip paylaşan Başhekim Gerek paylaşımında "Kadirli Devlet hastanesi Covid yoğun bakım hasta sayımız (0). Daha iyi olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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