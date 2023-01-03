Çok yakında Kasaba Doktoru yeni bölümüyle ekrana geliyor! Bu hafta ne olacak? Yaptığı durumu saklayabilecek mi?

TRT 1’in beğeniyle izlenen dizisi ‘Kasaba Doktoru’, 4 Ocak Çarşamba günü otuzuncu bölümüyle ekrana geliyor.

Kasaba Doktoru’nda bu hafta neler olacak:

Yalçın’ın genel cerrah olarak kabul edilmesi başta Hakan olmak üzere tüm Uluçınarlılar’ın dengesini bozar. Bu sırada Ömer ve Leyla, yoğun bakımda aniden fenalaşan bir hastaya müdahale eder. Hastanın ölümü kalp bekleyen Kerem için umut olur.

Berk, Yalçın’ın dönüşünden dolayı mutludur, Nazlı bu mutluluğu onunla paylaşmaktadır. Mine ise Hakan’ın eli ile ilgili gerçeğe ulaşacak bir kanıt bulur ve peşinden gider. Mine ve Hakan artık her şey ile beraber mücadele etme kararı alır. Neslihan ise Yalçın’ın değiştiğine inanmaya başlar.

Şüpheli ölüm ihbarı Uluçınar’a bomba gibi düşer. Hastaneye gelen bir savcı yoğun bakım hastasının ölümüyle ilgili soruşturma yürütür. Bu sırada acil bir hasta gelir ve ameliyata Yalçın ile Hakan girmek zorunda kalır. Savcı da ameliyatı izlemektedir. Hakan elinin durumunu saklayabilecek midir?

Soruşturmanın sonucu Ömer’in şüphelerini haklı çıkarır. Hastane içinde büyük bir tehlike vardır. Bu durum Hakan ve Bülent’i büyük bir sorumluluk altına sokar. Uluçınar büyük bir krizle karşı karşıyadır. Üstelik tek tehlikede olan Uluçınar’ın geleceği değil, Leyla’nın hayatıdır.

‘Kasaba Doktoru’ yeni bölümüyle Cuma günü TRT 1’de…

Kasaba Doktoru gibi yayında olan dizileri reytinglerde rakiplerine fırsat tanımıyor...

Kasaba Doktoru oyuncuları

Ozan Akbaba (Doktor Ali)

Hazal Subaşı (Doktor Leyla)

Deniz Can Aktaş (Doktor Ömer)

Vildan Atasever (Mine)

Sinan Albayrak (Yalçın)

Özgün Karaman (Bora)

Barış Yıldız (Turgut)

Sinan Demirer (İhsan)

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Kasaba Doktoru 30. Bölüm 2. Fragman Linki için TIKLAYINIZ