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Gündem

'Çok tehlikeli bir hazırlık seziyorum' dedi ve uyardı: Sıradan vatandaş kılığına girecekler

Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler, Türk lirasına yapılan saldırıya değinerek, "Canan Kaftancıoğlu'nun 'bir şekilde' dediği işte bu. Ekonomik saldırı, sonrasında aşırı sol grupların sokak eylemleri ve erken seçim! Senaryo İngiltere'de yazılıyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:50:00 -
'Çok tehlikeli bir hazırlık seziyorum' dedi ve uyardı: Sıradan vatandaş kılığına girecekler

yeniakit.com.tr Londra merkezli finansal kuruluşlar ellerinde olmayan Türk lirasıyla hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, TL'ye karşı manipülatif saldırıya geçtiği bildirilmişti.

"Ekonomik saldırı, sonrasında..."

Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler, Türk lirasına yapılan saldırıya değinerek, "Canan Kaftancıoğlu'nun 'bir şekilde' dediği işte bu. Ekonomik saldırı, sonrasında aşırı sol grupların sokak eylemleri ve erken seçim! Senaryo İngiltere'de yazılıyor." ifadelerini kullandı.

"İktidar öyle ya da böyle değişecek." tehdidinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'militanlarını Gezi'de olduğu gibi sokakları yangın yerine çevirmek için hazırladığını' belirten Güler, "FETÖ'cüler PKK'lılar da olacak içlerinde. Sıradan vatandaş kılığına girecekler. İmaj eylem çalışmaları hazırlıyorlar. İmaj yalanlar hazırlıyorlar. Çok tehlikeli bir hazırlık seziyorum" ifadelerinde bulundu.

İşte Güler'in o tweetleri:

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Yorumlar

Süleyman Sırrı Dinçer

ABD-İSRAİL beslemesi FİTNECİ ALÇAKLARIN bir planı varsa.YÜCE.ALLAH(cc) da bir planı var elbet.Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.
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