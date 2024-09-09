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Medya Çok şükür beğenmediler! O gurur, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e nasip oldu
Medya

Çok şükür beğenmediler! O gurur, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e nasip oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-09 16:20:00 - 2024-09-09 11:25:04
Çok şükür beğenmediler! O gurur, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e nasip oldu

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, yeni eğitim müfredatının eleştirilerine karşı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek verdi. Fıçıcı, yeni müfredatın Türkiye'nin geleceğini aydınlatacağını söyledi. Eleştirilerin gereksiz ve yersiz olduğunu belirten Fıçıcı, yeni müfredatın faydalarına vurgu yaptı. Türkiye'nin milli eğitim modelinin önemine değinen Fıçıcı, şunları kaydetti:

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, yeni eğitim müfredatının eleştirilerine karşı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek verdi. Fıçıcı, yeni müfredatın Türkiye'nin geleceğini aydınlatacağını söyledi. Eleştirilerin gereksiz ve yersiz olduğunu belirten Fıçıcı, yeni müfredatın faydalarına vurgu yaptı. Türkiye'nin milli eğitim modelinin önemine değinen Fıçıcı, şunları kaydetti:

"Temel mesele...

On yılların ihmali...

Kanayan yara...

Kimilerine göre "dokunulamaz" alan...

Tornadan çıkmış gibi, tek tip, düşünemeyen, üretemeyen, ezberci, gerçeklerden kopuk, Dünya'dan habersiz, tarihine, inancına, geleneğine, milletine, öz değerlerine yabancı nesiller yetişmesinin sebebi...

Nedir?

Eğitim sistemi...

Müfredat...

***

Kimse değiştirmeye cesaret edemezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bakanlık teşkilatına nasip oldu.

Her hayırlı işte olduğu gibi malum çevrelerin kopardığı gürültüye bakarsak yeni müfredat Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak.

Beğenmiş olsalardı tersini düşünmemiz gerekirdi.

Çok şükür.

Sistem yine çalıştı.

Yeni müfredatın faydasını böylelikle anlamış olduk.

***

Yeni mesele değil...

"Dün karar verildi, bugün uygulamaya konuldu" eleştirileri yersiz...

Üzerinde 10 yıl çalışıldı.

Yaklaşık 20 ayrı çalıştay düzenlendi.

Dünya örnekleri incelendi.

Uzman ekipler yüzlerce toplandı yaptı.

Neredeyse 1000 kişilik bir ekip geceli, gündüzlü emek sarf etti.

Katkı sunmak isteyen herkese çağrı üstüne çağrı yapıldı.

Tüm eleştiriler dikkate alındı.

Sonuçta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortaya çıktı.

***

Muhalif medya koro halinde tepki gösteriyor.

Gericilik...

Yobazlık...

Laikliğe aykırılık...

Hep aynı ezberler...

***

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TÜSİAD toplantısındaki konuşmasında itirazcılara yönelttiği sorular neyin ne olduğunu anlamak isteyenler için ders niteliğinde...

Tekrarlayalım:

-Tam olarak neye karşısınız anlamak istiyoruz.

-Öğrencilerimizin milli manevi değerlerimizi özümseyen bireyler olmalarına mı?

-Tarihimizin Osmanlı'nın kuruluşundan Cumhuriyet'e, Kurtuluş Savaşı'ndan Atatürk'ün hayatına kadar kronolojik sıra ile bir bütün halinde anlatılmasına mı?

-Milli iradenin gasp edilmesine ve demokrasimizin gerilemesine neden olan darbe süreçlerinin öğrencilere aktarılmasına mı?

-Mavi vatan, Gök vatan gibi kavramların coğrafya derslerine eklenmesine mi?

-Ülkemizin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafelerin vurgulanmasına mı?"

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