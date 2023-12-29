Çok sert hareket yapmaktan kaçınmalısınız! Altındaki artışa temkinli yaklaşım

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 düşüşle 1955 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 74 dolar seviyesinde dengelendi.

Ons altındaki beklentiler

Ahlatçı Yatırım ise altına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Ons altında önemli direnç seviyesi 2075 dolar yukarı yönlü geçildikten sonra dün 2088 dolar seviyesi test edildi. Bugün yılın son işlem gününde bu seviye civarında işlemlerin devam etmesi beklenebilir. Veri akışının sınırlı olması ve bazı piyasaların erken kapanması hacimsiz işlemlere neden olabilir. Teknik olarak İlk destek noktası 2075 dolar takip edilirken bu seviye altında 2065 ve 2055 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Gram altındaki görünüm

Hafta genelinde paritede yaşanan yükseliş sonrasında bugün İngiltere’de yılbaşı nedeniyle piyasaların kapalı olacağından ve uzun hafta sonu tatili nedeniyle geri çekilme yaşandığını görüyoruz. ABD’de Chicago satın alma müdürleri endeksi açıklanacak. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1970TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1975TL ve 1985TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Küçük yatırımcıya tavsiye

Küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise yeni yükseliş ya da gerilemenin olup olmayacağı....Serbest piyasa uzmanları altın fiyatlarının oynak seyrine devam edeceği tahminine yer verirken şu aşamada ciddi bir düşüşün beklenmemesi kanaatinde fikir beyan etmekteler. Geri çekilmelerin fiyat bazlı takip edilmesi gerektiği hatırlatılırken satış için bu seviyelerin acil durumlar için denenebileceği fikri hakim. Genel kanaat ise en az orta ve uzun vadede beklemede kalmak. Uzmanlar çok sert hareketler yerine küçük montanlı elden çıkarmaların denenebileceğini, güvenli limanda temkinli davranılması gerektiğinin altını çizdiler.