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Ekonomi

Çok sayıda ürüne ek gümrük vergisi getirildi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:06:00 - 2020-05-11 16:31:33
Çok sayıda ürüne ek gümrük vergisi getirildi!

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi getirildi. Altın, mücevher, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima dahil birçok ürüne ek gümrük vergisi geldi. Ek gümrük vergisi 30 Eylül'e kadar yüzde 30, sonrasında ise yüzde 25 oranında olacak.

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi getirildi.

Vergi duyurusunda, "Dünya genelinde yaşanılan KOVID-19 hastalığı tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilemektedir" ifadeleri kullanıldı.
İşte ek vergi getirilen ürünler;

Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar.

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