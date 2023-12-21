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Gündem Çok sayıda ölü ve yaralı var: Avrupa’nın o ülkesinde Üniversite’ye silahlı saldırı
Gündem

Çok sayıda ölü ve yaralı var: Avrupa’nın o ülkesinde Üniversite’ye silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 18:33:00 - 2023-12-21 18:33:43
Çok sayıda ölü ve yaralı var: Avrupa’nın o ülkesinde Üniversite’ye silahlı saldırı

Avrupa’nın o ülkesinde Üniversite’ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

 

Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıklayarak, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Çekya’nın başkenti Prag’taki Jan Palach Meydanı’nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı. Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.
Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

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