0553 313 94 23

Çok sayıda kişiye gönderilmişti! Emniyetten açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda kişiye terör örgütü propagandası içeren SMS'i gönderen failler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:29
Çok sayıda kişiye gönderilmişti! Emniyetten açıklama geldi

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde çok sayıda SMS abonesine terör örgütü propagandası içeren SMS gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Toplu SMS gönderimi ihtiyaçları için hizmet satın alınan sistemlere yetkisiz bir şekilde erişim sağlayıp, ülke genelinde çok sayıda SMS abonesine terör örgütü propagandası içeren bir SMS göndererek gerçekleştirilen yasa dışı eylem durdurulmuş olup, failleri hakkında gerekli adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 13:29
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. terör mesajı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Freni patlayan iş makinesi dehşet saçtı
    1. Freni patlayan iş makinesi dehşet saçtı
    2. Erdoğan'ın çağrısına rekorla karşılık..
    3. Fenerbahçe'de mutlu son: Resmen imzayı..
    4. Katar Emiri Türkiye’ye geldi, ABD..
    5. Adıyaman kurban bayramı namazı saat..
    6. Bakan Albayrak Alman mevkidaşı ile..
    7. Otogarlarda bayram hareketliliği..
    8. Sivas'ta alacak verecek meselesinde..
    9. Fenerbahçe'den Galatasaray'ı..
    10. Mourinho'dan Başakşehir'e ziyaret
    11. AK Parti'den Katar açıklaması!
    12. ABD menşeili firmalara ruhsat..
    13. Eczacılardan Amerika meşeli ilaçlar..
    14. William Troost-Ekong, Bursaspor’a veda..
    15. Rusya'dan Türkiye'ye önemli teklif!
    16. Aydınlılar 2018 Kurban bayramı..
    17. FETÖ'den tutuklu belediye başkan..
    18. İşte yerli ve milli Vestel Venüs..
    19. Ankara'da POS cihazı tefecilerine..
    20. Katarlı ünlü ressamdan Türkiye'ye..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?