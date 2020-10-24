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Yerel Çok sayıda kaçak göçmen yakalandı
Yerel

Çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde, tekneyle Bitlis'e gitmeye çalışan 22 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:41:00 - 2020-10-24 10:05:35

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri i, Tuşba ilçesi 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında bir tekne içerisinde, yasadışı yollardan ülkeye giriş yapan 22 düzensiz göçmen yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ile yapılan görüşmede tekne ile Bitlis'e gitmek için Göçmen Kaçakçılarıyla anlaştıklarını beyan etmeleri üzerine; olay ile ilgili yapılan çalışma neticesinde, tekne sahibi F.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca Adli Kontrol Şartıyla Serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin yapılan işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

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